HOME WOMEN TRAVEL

Kepadatan Jalur Puncak Diprediksi 12 hingga 21 April 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |20:15 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
PENJABAT Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menyebut kepadatan di jalur Puncak diperkirakan akan mencapai titik tertingginya pada satu hari setelah Lebaran. Yakni ketika bertemunya antara arus wisata dengan arus balik lebaran mulai 12 hingga 21 April 2024.

Untuk itu pihaknya bersama seluruh instansi terkait siap menyambut kehadiran masyarakat selama musim mudik dan libur lebaran tahun ini.

Ia mengatakan di Kabupaten Bogor, tepatnya di sepanjang jalur Puncak memang terdapat banyak destinasi wisata juga sentra ekonomi kreatif favorit masyarakat.

"Maka kami mempersiapkan semua, tidak hanya infrastruktur fisik dan kesiapan di lapangan. Terkait mitigasi bencana di lokasi-lokasi wisata juga sudah kita persiapkan dan akan ditugaskan personel untuk stand by di semua tempat dalam rangka memastikan dukungan kepada wisatawan yang berlibur. Karena (tahun) ini cukup panjang liburannya," ujar Asmawa.

Di sisi lain, KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto Ashari menjelaskan, Polres Bogor pada musim mudik dan libur lebaran tahun ini menyiapkan 400 personel di sepanjang jalur Puncak.

"(Karena memang) Jalur Puncak tidak hanya sebagai jalur mudik, tapi juga menjadi jalur wisata," katanya.

Ardian mengatakan, pihaknya telah memetakan ada 72 titik hambat di sepanjang jalur Puncak. Namun yang utama ada di lima titik yakni di Pasir Muncang, simpang Mega Mendung, simpang Loka Wiratama, Pasar Cisarua, serta simpang Taman Safari.

Karenanya masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan saat melakukan mudik maupun wisata di Puncak.

"Kami tetap melaksanakan penerapan sistem ganjil genap di jalur Puncak dari tanggal 5 hingga 16 April 2024. Kecuali pada hari pertama lebaran," ujar Ardian.

Selain itu masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu serta memperhatikan kondisi kendaraan dan kesehatan diri.

"Satlantas Polres Bogor mengimbau masyarakat yang melaksanakan pergerakan mudik dari luar daerah yang melintas kawasan wisata Puncak, apabila sudah lelah atau letih di Simpang Gadog ini ada pos terpadu. Silakan bisa digunakan sebagai tempat beristirahat," kata Ardian.

