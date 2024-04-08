Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Puncak Bogor, Sandiaga Tinjau Kesiapan Jalur Wisata Jelang Libur Lebaran 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |20:09 WIB
Sambangi Puncak Bogor, Sandiaga Tinjau Kesiapan Jalur Wisata Jelang Libur Lebaran 2024
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memprediksi jumlah masyarakat yang akan melintasi jalur Puncak pada musim mudik dan libur Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 140 hingga 160 ribu orang.

Ia pun melakukan peninjauan kesiapan jalur wisata Puncak, Bogor, yang diperkirakan akan kembali dipadati masyarakat juga wisatawan pada musim mudik dan libur Lebaran tahun ini.

Sandi memulai peninjauan dari Pos Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2024 Polres Bogor di Pos Polisi Gadog, Senin (8/4/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ia meninjau langsung sistem pemantauan lalu lintas yang ditempatkan di Pos Terpadu ini. Di sini juga berdiri pos-pos mudik yang dihadirkan sejumlah instansi terkait.

"Kami melihat kesiapan dari jalur mudik yang juga bersinergi dengan jalur wisata. Jadi jalur Puncak ini selalu menjadi pilihan utama untuk wisatawan tapi juga menjadi pilihan bagi para pemudik terutama yang kendaraan roda dua. Dan kami mengapresiasi kerja sama yang luar biasa antara Pak Pj Bupati (Kabupaten Bogor) dengan instansi terkait," ujar Menparekraf Sandiaga.

Menurut dia, jumlah peningkatan wisatawan dan pemudik yang melalui jalur Puncak Bogor ini meningkat empat kali lipat dari daya tampung kapasitas jalan. Pihaknya pun perlu melakuian rekayasa lalu lintas.

