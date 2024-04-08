Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Harap Program Mudik Bareng 2024 Tingkatkan Perputaran Ekonomi hingga Rp350 Triliun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:58 WIB
Sandiaga Harap Program Mudik Bareng 2024 Tingkatkan Perputaran Ekonomi hingga Rp350 Triliun
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Kemenparekraf) bersama MS Glow menggelar program mudik gratis bertajuk 'Mudik Bareng 2024'.

Program ini bertujuan membantu masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman di momen libur Lebaran.

Program mudik gratis ini sudah berjalan tiga tahun. Tahun ini sebanyak 500 peserta akan diberangkatkan ke kampung halaman, yang terdiri dari karyawan Kemenparekraf dan masyarakat umum.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program mudik gratis ini juga membantu perputaran ekonomi periode mudik dan libur Lebaran tahun 2024, yang mencapai Rp276 hingga Rp350 triliun.

“Targetnya Rp276 hingga Rp350 triliun. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 15 persen jika dibandingkan dengan potensi perputaran ekonomi Lebaran tahun sebelumnya yakni Rp240,01 triliun,” jelas Sandi dalam pidatonya, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement