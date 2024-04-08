Sandiaga Harap Program Mudik Bareng 2024 Tingkatkan Perputaran Ekonomi hingga Rp350 Triliun

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Kemenparekraf) bersama MS Glow menggelar program mudik gratis bertajuk 'Mudik Bareng 2024'.

Program ini bertujuan membantu masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman di momen libur Lebaran.

Program mudik gratis ini sudah berjalan tiga tahun. Tahun ini sebanyak 500 peserta akan diberangkatkan ke kampung halaman, yang terdiri dari karyawan Kemenparekraf dan masyarakat umum.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program mudik gratis ini juga membantu perputaran ekonomi periode mudik dan libur Lebaran tahun 2024, yang mencapai Rp276 hingga Rp350 triliun.

“Targetnya Rp276 hingga Rp350 triliun. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 15 persen jika dibandingkan dengan potensi perputaran ekonomi Lebaran tahun sebelumnya yakni Rp240,01 triliun,” jelas Sandi dalam pidatonya, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (8/4/2024).