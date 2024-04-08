Advertisement
TRAVEL

Kemenparekraf Berangkatkan 500 Pemudik, Sandiaga: Selamat Berkumpul Bersama Keluarga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:49 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno bersama Ms Glow melepas keberangkatan 500 pemudik di Lebaran 2024.

Melalui program Mudik Bareng 2024 para pemudik yang mendapat kursi bus gratis ini terdiri dari pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf serta masyarakat umum.

Sandi berujar bahwa peserta mudik gratis tahun ini meningkat, dari semula 400 orang, tahun ini jadi 500 peserta.

"Mudah-mudahan yang berpartisipasi mendapatkan keberkahan dan kesehatan. Saya ucapkan selamat mudik, selamat berkumpul bersama keluarga, merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah," ujar Sandi saat memberikan sambutan di halaman Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (8/4/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Program 'Mudik Bareng' yang berkolaborasi dengan MsGlow ini telah memasuki tahun ke-3. Di mana telah banyak peningkatan yang dilakukan, salah satunya dengan menambah jumlah kuota pemudik dari berjumlah 400 menjadi 500.

Tak hanya mendapat bus gratis saja, para peserta mudik juga mendapat tunjangan hari raya (THR) senilai total Rp200 juta dan goodie bag dari MsGlow yang berisi Alquran lengkap dengan sejumlah produk kecantikan dari MsGlow.

Adapun rute keberangkatan dibagi tiga kategori. Yakni Jakarta-Semarang-Surabaya sebanyak 190 orang, Jakarta-Solo-Yogyakarta sebanyak 218 orang, dan Jakarta-Surabaya-Malang sebanyak 72 orang.

