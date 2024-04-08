Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Minim Kepadatan, Suasana Bandara Soekarno-Hatta Kembali Normal H-2 Lebaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |15:07 WIB
Minim Kepadatan, Suasana Bandara Soekarno-Hatta Kembali Normal H-2 Lebaran
Suasana penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: Ayu Utami/MPI)
SUASANA Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali normal pada H-2 Lebaran atau Senin (8/4/2024). Seperti pantauan di Terminal 2, sejak pukul 12.00 WIB tidak terjadi penumpukan pemudik dan minim kepadatan.

Kepadatan hanya terjadi di counter check in salah satu maskapai penerbangan dengan tujuan Sumatera.

Antrean sejumlah pemudik terlihat cukup panjang, namun tetap tertib dan tidak terlalu berdesak-desakan.

Suasana Pemudik di Bandara Soekarno-Hatta

(Foto: Ayu Utami/MPI)

Sama halnya di ruang tunggu, para pemudik duduk santai sambil menunggu waktu keberangkatannya tiba.

Meski suasana sudah kembali normal, namun Polresta Bandara Soekarno-Hatta tetap menyiapkan posko pelayanan untuk mengantisipasi peningkatan arus mudik Lebaran 2024.

Halaman:
1 2
      
