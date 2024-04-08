Minim Kepadatan, Suasana Bandara Soekarno-Hatta Kembali Normal H-2 Lebaran

SUASANA Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali normal pada H-2 Lebaran atau Senin (8/4/2024). Seperti pantauan di Terminal 2, sejak pukul 12.00 WIB tidak terjadi penumpukan pemudik dan minim kepadatan.

Kepadatan hanya terjadi di counter check in salah satu maskapai penerbangan dengan tujuan Sumatera.

Antrean sejumlah pemudik terlihat cukup panjang, namun tetap tertib dan tidak terlalu berdesak-desakan.

(Foto: Ayu Utami/MPI)

Sama halnya di ruang tunggu, para pemudik duduk santai sambil menunggu waktu keberangkatannya tiba.

Meski suasana sudah kembali normal, namun Polresta Bandara Soekarno-Hatta tetap menyiapkan posko pelayanan untuk mengantisipasi peningkatan arus mudik Lebaran 2024.