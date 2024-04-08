Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Ragam Kuliner di Atas Kereta Berkecepatan 350 Km/Jam, Tertaik Coba?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |14:02 WIB
Menikmati Ragam Kuliner di Atas Kereta Berkecepatan 350 Km/Jam, Tertaik Coba?
Ilustrasi (Foto: PT KCIC)
A
A
A

KERETA cepat Whoosh milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) salah satu moda transportasi yang jadi favorit baru bagi wisatawan yang ingin pergi ke Bandung. Pasalnya, kereta ini memiliki jarak tempuh hanya 40 menit menuju Bandung.

Jelang libur Lebaran, kereta cepat Whoosh menyuguhkan pengalaman baru untuk para penumpangnya, yakni menikmati makanan dan minuman di atas kereta yang melaju dengan kecepatan 350 km per jam.

Ya, KCIC bekerjasama dengan Indomaret untuk menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman selama dalam perjalanan.

Penumpang Kereta Cepat Whoosh

(Foto: PT KCIC)

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa, menjelaskan bahwa inovasi ini adalah bagian dari peningkatan layanan yang KCIC hadirkan dalam menyambut musim angkutan Lebaran 2024.

"Mulai April 2024 ini, Kereta Makan pada seluruh perjalanan Whoosh sudah dapat digunakan dan dinikmati para penumpang. Layanan ini akan memberikan pengalaman baru kepada penumpang yang ingin berbelanja serta menikmati makanan dan minuman di kecepatan 350 km per jam," ujar Eva dalam keterangan tertulisnya.

Eva menambahkan, nantinya penumpang dapat langsung menuju kereta nomor 5 atau kereta tengah pada rangkaian Whoosh untuk berbelanja. Terdapat 2 petugas yang siap melayani dan membantu penumpang mendapatkan barang yang diinginkan.

