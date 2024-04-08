Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Antisipasi Lonjakan Pelancong saat Libur Lebaran, Labuan Bajo Sediakan Posko Pelayanan Wisata

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:32 WIB
Antisipasi Lonjakan Pelancong saat Libur Lebaran, Labuan Bajo Sediakan Posko Pelayanan Wisata
Labuan Bajo, NTT (Foto: Instagram/@ad34nna_)
A
A
A

MASYARAKAT diprediksi akan memenuhi berbagai destinasi wisata dalam angka memanfaatkan momen libur Lebaran edisi tahun ini. Salah satu yang menjadi destinasi favorit ialah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Frans Teguh mengatakan, sudah tiga tahun terakhir, Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi yang direkomendasikan untuk berlibur selama musim libur Lebaran. Hal itu karena waktu libur dan cuti Lebaran berlangsung selama sepekan.

“Labuan Bajo sendiri sejauh ini bukan menjadi destinasi yang dituju mudik Lebaran, melainkan untuk para wisatawan yang tidak merayakan Lebaran, namun mengambil cuti bersamaan dengan perayaan Lebaran,” ujar Frans Teguh dalam keterangan tertulisnya kepada MNC Portal, Senin (8/4/2024).

Menurut data konektivitas transportasi udara Manggarai Barat hingga H-3 perayaan Lebaran, data lalu lintas udara di Bandara Internasional Komodo telah mencatat jumlah penumpang H-7 hingga H-3 sebanyak 13.769 penumpang.

Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 29 persen dari jumlah tahun sebelumnya dengan 14 aktivitas penerbangan perhari digawangi 6 maskapai nasional, yaitu Garuda, Citilink, Lion Air, Batik Air, Air Asia, dan Wings Air. Data penumpang perhari di tanggal 7 April sendiri tercatat sebanyak 3.494 penumpang.

Infografis Labuan Bajo

Untuk itu, berbagai otoritas setempat di Labuan Bajo mulai dari Polres Mabar, Syahbandar, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BTNK, UPBU Bandara Komodo, Telkomsel, BPOLBF, Danlanal, Basarnas, dan stakeholder lainnya berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan strategi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan lwisatawan di Manggarai Barat dan Labuan Bajo.

Frans menambahkan, pihaknya menyiapkan beberapa strategi untuk menyambut wisatawan di momen libur Lebaran, seperti mendirikan Posko Libur Lebaran yang berada pada beberapa titik lokasi di Labuan Bajo.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Posko Lebaran Tahun 2024 berada pada 3 titik lokasi yaitu Ruang Kedatangan Bandara Komodo yang bertugas mengupdate data jumlah penumpang.

Kemudian ada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo yang bertugas untuk mengupdate data jumlah penumpang dan Kapal yang berlayar di Labuan Bajo dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu - Pelindo yang mendata jumlah kapal logistik selama libur lebaran. Pada titik-titik posko ini juga disediakan update harian tentang informasi terkait cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selama berlibur di Labuan Bajo, para wisatawan juga dapat menikmati aktivitas layanan Damri untuk memudahkan mobilitas dari Bandara Komodo Labuan Bajo ke beberapa titik lokasi dalam kota Labuan Bajo, antara lain Kampung Ujung - Halte Simpang Pede - Halte Smak Loyola (pulang pergi).

Halaman:
1 2
      
