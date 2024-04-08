Ada Tambahan 8 Perjalanan Kereta Bandara YIA Xpress Jelang Lebaran 2024, Berikut Jadwalnya!

PT RAILINK atau KAI Bandara mengumumkan penambahan 8 perjalanan KA YIA Xpress yang akan dimulai pada 8 April 2024. Penambahan 1.600 seat per hari pada KA YIA Xpress bertujuan dalam rangka memperhatikan peningkatan permintaan selama periode libur panjang ini.

Corporate Communications KAI Bandara, Sosiawan Surbakti mengatakan dalam upaya untuk memfasilitasi mobilitas penumpang selama masa angkutan Lebaran 2024.

Dengan penambahan ini, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang handal dan nyaman bagi penumpang kami, khususnya pada masa angkutan Lebaran 2024 ini. Dengan penambahan 8 perjalanan KA YIA Xpress, kami berharap dapat mengakomodasi lebih banyak penumpang dan memberikan pengalaman perjalanan yang memuaskan," ujar dia.

Dia mengatakan, penambahan jadwal KA YIA Xpress dari Stasiun Yogyakarta menuju YIA dengan keberangkatan pukul 05.15, 07.25, 11.45 dan 20.15.

Sedangkan keberangkatan dari Stasiun YIA penambahan pada pukul 06.35, 10.12, 12.10 dan 21.00 WIB.

Penambahan perjalanan KA YIA Xpress ini akan beroperasi mulai 8 April 2024 dan direncanakan akan berlanjut secara rutin ke depannya.