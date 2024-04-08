Gelar Santunan Anak Yatim di Penghujung Ramadhan, Sandiaga: Semoga Alquran Jadi Syafaat di Hari Kiamat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menggelar santunan anak yatim piatu dalam acara tasyakuran Khatam Alquran Majelis Taklim An-Nur Angkatan ke-4.

Kegiatan ini juga digelar bertepatan di penghujung bulan suci Ramadhan pada Minggu, 7 April 2024 di Masjid Jami At-Taqwa, Sriwijaya, Jakarta Selatan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Masya Allah, semalam dapat bersilaturahim dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu pada acara Tasyakuran Khatam Al-Quran MT An-Nur Angkatan ke-4," tulis Sandi dalam unggahan di akun Instagramnya, @sandiuno.

Lebih lanjut Sandi berharap pada momen Ramadhan yang akan segera memasuki fase akhir ini setiap umat Islam diberi kemudahan untuk selalu membaca Alquran serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.