Penyanyi Hong Kong Dicegat Petugas Bandara Gegara Durian, Endingnya Malah Begini

SEORANG penyanyi asal Hong Kong, Kelly Chen mengungkap pengalaman apesnya saat menyambangi Malaysia beberapa tahun lalu. Saat itu, dia mencoba durian Musang King untuk pertama kali dan langsung jatuh cinta.

"Rasanya enak sekali!" kata wanita berusia 51 tahun itu kepada penonton saat dia tampil di Genting Highlands pada tanggal 29 dan 30 Maret sebagai bagian dari konser tur dunia musim kedua, mengutip Asia One.

Berharap untuk terus menikmati raja buah itu ketika dia dan stafnya kembali ke Hong Kong, mereka mengemasi satu koper penuh berisi durian musang king.

"Ternyata durian tidak bisa dibawa ke dalam pesawat. Pramugari memberi tahu kami bahwa kami tidak bisa membawanya ke pesawat dan kami bertanya-tanya apa yang harus dilakukan," keluhnya.

"Sungguh sia-sia jika dibuang," tambahnya dengan rasa kecewa.

Karena tidak bisa menikmati durian di Hong Kong, mereka memutuskan untuk memanjakan diri hingga saat terakhir di Malaysia dengan memakan buah itu tepat di luar bandara.

"Kami keluar dari bandara, membuka semua durian dan mengisinya. Kami kenyang sekali!" kata Kelly.