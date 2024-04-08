Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Penyanyi Hong Kong Dicegat Petugas Bandara Gegara Durian, Endingnya Malah Begini

Rizka Diputra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |10:01 WIB
Penyanyi Hong Kong Dicegat Petugas Bandara Gegara Durian, Endingnya Malah Begini
Durian Musang King terjebak di d (Foto: @kingmusan durian)
A
A
A

SEORANG penyanyi asal Hong Kong, Kelly Chen mengungkap pengalaman apesnya saat menyambangi Malaysia beberapa tahun lalu. Saat itu, dia mencoba durian Musang King untuk pertama kali dan langsung jatuh cinta.

"Rasanya enak sekali!" kata wanita berusia 51 tahun itu kepada penonton saat dia tampil di Genting Highlands pada tanggal 29 dan 30 Maret sebagai bagian dari konser tur dunia musim kedua, mengutip Asia One.

Berharap untuk terus menikmati raja buah itu ketika dia dan stafnya kembali ke Hong Kong, mereka mengemasi satu koper penuh berisi durian musang king.

Durian Musang King

(Foto: Instagram/@kingmusangdurian)

"Ternyata durian tidak bisa dibawa ke dalam pesawat. Pramugari memberi tahu kami bahwa kami tidak bisa membawanya ke pesawat dan kami bertanya-tanya apa yang harus dilakukan," keluhnya.

"Sungguh sia-sia jika dibuang," tambahnya dengan rasa kecewa.

Karena tidak bisa menikmati durian di Hong Kong, mereka memutuskan untuk memanjakan diri hingga saat terakhir di Malaysia dengan memakan buah itu tepat di luar bandara.

"Kami keluar dari bandara, membuka semua durian dan mengisinya. Kami kenyang sekali!" kata Kelly.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/298/3177261/viral-Gl7r_large.jpg
Viral! Pria Korea Selatan Ini Jual Cilok Pakai Sepeda Keliling Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/612/3177271/viral-UoIW_large.jpg
Viral Selebgram Jule Diduga Selingkuh, Netizen: Enggak Bersyukur Dapat Oppa Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177178/dokter-NAVs_large.jpg
Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177139/viral-GQFA_large.jpg
Viral Toko Roti Gluten Free Abal-Abal, Ini Bahayanya ke Anak yang Punya Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018/viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177016/viral-f1qz_large.jpg
Viral Ketua Komisi III DPRD Dheninda Chaerunnisa Diduga Ejek Orator Demo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement