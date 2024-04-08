Resep Jamu Pegal Linu, Cocok Diminum untuk Mudik

SALAH satu yang harus dijaga saat mudk adalah stamina agar tidak mudah sakit. Karena itu, tidak ada salahnya mengonsumsi jamu yang memang memiliki sederet khasiat dalam menjaga stamina.

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania membagikan resep ramuan herbal yang cocok dibawa ketika Anda mudik. Inggrid menjelaskan, ramuan tersebut dapat dikonsumsi 2 kali sehari setelah makan.

Efeknya, dipercaya dapat mengatasi pegal linu selama perjalanan mudik. Jika ingin ramuan bertahan lama hingga 3 hari, Anda harus memasukkan ramuan ke dalam termos es.

BACA JUGA: Begini Tips Menjaga Berat Badan ketika Mudik dan Rayakan Lebaran

Berikut resepnya:

Bahan: