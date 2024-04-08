Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Jamu Pegal Linu, Cocok Diminum untuk Mudik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |16:24 WIB
Resep Jamu Pegal Linu, Cocok Diminum untuk Mudik
Pemudik. (Foto: Okezone)
A
A
A

SALAH satu yang harus dijaga saat mudk adalah stamina agar tidak mudah sakit. Karena itu, tidak ada salahnya mengonsumsi jamu yang memang memiliki sederet khasiat dalam menjaga stamina.

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania membagikan resep ramuan herbal yang cocok dibawa ketika Anda mudik. Inggrid menjelaskan, ramuan tersebut dapat dikonsumsi 2 kali sehari setelah makan.

Efeknya, dipercaya dapat mengatasi pegal linu selama perjalanan mudik. Jika ingin ramuan bertahan lama hingga 3 hari, Anda harus memasukkan ramuan ke dalam termos es.

Berikut resepnya:

Bahan:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/612/3128050/oleh_oleh-knKt_large.jpg
5 Oleh-Oleh Khas Cianjur, Cocok Jadi Buah Tangan Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/194/3127851/shireen_sungkar-TXyG_large.jpg
Inspirasi Model Baju Lebaran Timeless ala Selebritis yang Bisa Dipakai Kapan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/612/3127709/5_ide_dekorasi_rumah_islami_yang_bikin_suasana_jadi_adem-xP4L_large.jpg
5 Ide Dekorasi Rumah Islami yang Bikin Suasana Jadi Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126739/perayaan_idul_fitri_di_berbagai_negara_mana_yang_lebih_menarik-3HX2_large.jpg
Perayaan Idul Fitri di Berbagai Negara, Mana yang Lebih Menarik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/194/3127669/6_aksesoris_elegan_ini_bikin_penampilanmu_makin_kece_saat_lebaran-kNHR_large.jpeg
6 Aksesoris Elegan Ini Bikin Penampilanmu Makin On Point saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/298/3127633/10_makanan_yang_dinantikan_saat_lebaran-zv50_large.jpg
10 Makanan yang Tak Pernah Absen dan Selalu Dinantikan saat Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement