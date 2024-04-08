Menikmati Makanan dan Minuman di Kecepatan 350 Kilometer per Jam, Tertarik Mencobanya?

KERETA cepat Whoosh milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) salah satu moda transportasi yang jadi favorit baru bagi wisatawan yang ingin pergi ke Bandung. Kereta ini memiliki jarak tempuh hanya 40 menit menuju Bandung.

Jelang libur Lebaran, kereta cepat Whoosh menyuguhkan pengalaman baru untuk para penumpangnya, yakni menikmati makanan dan minuman di kecepatan 350 km/h.

Ya, KCIC bekerjasama dengan Indomaret untuk menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman selama dalam perjalanan. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa, menjelaskan bahwa inovasi ini adalah bagian dari peningkatan layanan yang KCIC hadirkan dalam menyambut musim angkutan Lebaran 2024.

"Mulai April 2024 ini, Kereta makan pada seluruh perjalanan Whoosh sudah dapat digunakan dan dinikmati para penumpang. Layanan ini akan memberikan pengalaman baru kepada penumpang yang ingin berbelanja serta menikmati makanan dan minuman di kecepatan 350 km/h," ujar Eva dalam siaran resminya.

Eva menambahkan nantinya penumpang dapat langsung menuju Kereta nomor lima atau kereta tengah pada rangkaian Whoosh untuk berbelanja. Terdapat dua petugas yang siap melayani dan membantu penumpang mendapatkan barang yang diinginkan.

“Kami menyediakan berbagai makanan berat dan ringan serta minuman hangat dan dingin yang dapat dinikmati penumpang,” kata Eva.

Tidak hanya makanan, penumpang juga dapat membeli berbagai kebutuhan lainnya seperti obat-obatan, tissue, dan kebutuhan pribadi lainnya. Untuk melihat seluruh barang yang disediakan, terdapat buku menu yang dapat dibaca oleh penumpang di setiap kantong kursi kereta.