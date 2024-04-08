5 Ide Baju Lebaran ala Kaesang Pangarep, Serasa Jadi Anak Presiden

PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pribadi yang humoris. Namun terlepas dari itu, dia juga memiliki gaya fashion yang stylish.

Beberapa outfit Kaesang ini juga bisa menjadi inspirasi dipakai di momen Lebaran lho. Apalagi bagi Anda yang suka tampil simple, style ala Kaesang sangat cocok untuk Anda.

Berikut ide outfit Lebaran ala Kaesang Pangarep, seperti dilansir dari Instagram @kaesangp.

Tampil gonjreng pakai warna orange

Bagi Anda yang ingin tampil beda di Hari Raya, bisa pilih busana ala Kesang ini. Anda bisa pakai baju koko lengan panjang warna orange. Kemeja koko itu memberi kesan mewah karena ada aksen payet warna gold. Padukan tampilan Anda dengan celana hitam dan kacamata.

Pakai beskap modern

Memakai beskap di momen Lebaran nggak ada salahnya loh. Anda bisa pakai beskap modern dengan warna biru, sebagai warna yang hits di Lebaran 2024 ini. Tambahkan aksen bordir untuk memberi kesan mewah pada beskap itu. Anda bisa tambahkan kain batik dan mules pada style Anda.

Simple dengan kemeja broken white

Gaya Lebaran simple ala Kaesang Pangarep, ia memakai kemeja koko broken white dengan sentuhan bordir. Dia memadukan tampilannya dengan chino pants.