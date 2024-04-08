Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Baju Lebaran ala Kaesang Pangarep, Serasa Jadi Anak Presiden

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:10 WIB
5 Ide Baju Lebaran ala Kaesang Pangarep, Serasa Jadi Anak Presiden
Ide Baju Lebaran ala Kaesang Pangarep. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pribadi yang humoris. Namun terlepas dari itu, dia juga memiliki gaya fashion yang stylish.

Beberapa outfit Kaesang ini juga bisa menjadi inspirasi dipakai di momen Lebaran lho. Apalagi bagi Anda yang suka tampil simple, style ala Kaesang sangat cocok untuk Anda.

Berikut ide outfit Lebaran ala Kaesang Pangarep, seperti dilansir dari Instagram @kaesangp.

Tampil gonjreng pakai warna orange

Kaesang Pangarep

Bagi Anda yang ingin tampil beda di Hari Raya, bisa pilih busana ala Kesang ini. Anda bisa pakai baju koko lengan panjang warna orange. Kemeja koko itu memberi kesan mewah karena ada aksen payet warna gold. Padukan tampilan Anda dengan celana hitam dan kacamata.

Pakai beskap modern

Kaesang Pangarep

Memakai beskap di momen Lebaran nggak ada salahnya loh. Anda bisa pakai beskap modern dengan warna biru, sebagai warna yang hits di Lebaran 2024 ini. Tambahkan aksen bordir untuk memberi kesan mewah pada beskap itu. Anda bisa tambahkan kain batik dan mules pada style Anda.

Simple dengan kemeja broken white

Kaesang Pangarep

Gaya Lebaran simple ala Kaesang Pangarep, ia memakai kemeja koko broken white dengan sentuhan bordir. Dia memadukan tampilannya dengan chino pants.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098757/kaesang_pangarep_genap_30_tahun_ini_potret_dan_ucapan_manis_erina_gudono_untuk_sang_suami-lZtQ_large.jpg
Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067187/kpk-g1nq_large.jpg
Reaksi Mengejutkan KPK soal Dituding Saling Pingpong Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065313/kaesang-JG4m_large.jpg
Geram Megawati Diseret soal Jet Pribadi, PDIP Sindir Hasan Nasbi Mirip Jubir Keluarga Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064947/megawati-Nq35_large.jpg
Istana Bela Kaesang dan Singgung Megawati soal Jet Pribadi, Begini Reaksi Mengejutkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064065/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GjCd_large.jpg
KPK Bakal Konfirmasi Inisial Y Teman Kaesang yang Beri Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064036/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GAYI_large.jpg
KPK Ungkap Inisial Y, Sosok Teman Kaesang yang Kasih Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement