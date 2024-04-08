Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Baju Lebaran ala Gibran Rakabuming, Simple dan Cerah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:27 WIB
Inspirasi Baju Lebaran ala Gibran Rakabuming, Simple dan Cerah
Gibran Rakabuming. (Foto: Instagram)
A
A
A

JELANG hari raya Idul Fitri, tak ada salahnya mulai mencari inspirasi baju untuk lebaran. Tak cuma dari deretan selebritis, fashion Calon Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming juga bisa jadi panutan untuk gaya lebaran Anda.

Gibran dikenal memiliki gaya fashion yang simple dan tak neko-neko. Di balik gaya sederhananya ini, Anda bisa menguliknya dan jadi inspirasi untuk baju lebaran tahun ini.

Penasaran seperti apa inspirasi baju lebaran ala Gibran Rakabuming? Yuk simak dilansir Instagram, @gibran_rakabuming dan @selvie_ananda_.

Batik Merah

Gibran Rakabuming

Tak melulu warna putih, Anda juga bisa tampil berani dengan warna merah saat lebaran nanti. Sepertj kemeja batik yang dikenakan Gibran ini.

Gibran nampak gagah saat mengenakan kemeja batik berwarna merah menyala. Kemeja tersebut dipadukan dengan celana hitam panjang sehingga memberi kesan netral pada penampilannya. Meski terlihat nyentrik, gaya Gibran ini bisa membuat Anda tampil beda saat momen lebaran.

Baju Koko Putih

Gibran Rakabuming

Bila Anda menyukai style yang simple dan netral, baju koko putih dengan paduan celana panjang hitam bisa jadi pilihan tepat. Gibran terlihat kasual dengan baju koko sederhana ini. Ia juga memasukan sneakers monokrom sehingga memberi kesan sederhana tapi tetap kece.

Baju Hijau Sage

Gibran Rakabuming

Pencinta warna hijau sage nampaknya cocok dengan baju lebaran ala Gibran ini. Nampak Gibran mengenakan kemeja hijau sage yang dipadukan dengan kain batik.

Gibran juga mengenakan selop putih untuk menambah sentuhan stylist. Busana ini juga bisa jadi inspirasi bila Anda ingin tampil seragam dengan keluarga.

Halaman:
1 2
      
