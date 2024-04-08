Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Baju Lebaran Pria Gamis Shimmer, Gak Kalah Cetar dari Para Ukhti

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:25 WIB
Viral Baju Lebaran Pria Gamis Shimmer, Gak Kalah Cetar dari Para Ukhti
Viral Gamis Shimmer. (Foto: X)
A
A
A

SALAH satu tren busana Lebaran 2024 yang diprediksi akan mewarnai momen istimewa itu adalah baju shimmer. Pakaian tersebut mulai dibahas di media sosial dan banyak dijual di pasaran.

Jika selama ini baju shimmer itu identik dengan kaum hawa, tidak dengan yang satu ini. Ya, baru-baru ini viral gamis shimmer yang dinilai bakal menyaingi baju para ukhti.

Gamis Shimmer

Gamis shimmer itu muncul dalam konten video yang dibagikan akun X @pdfperjuangan. Menurut pantauan MNC Portal, jumlah penonton video tersebut sudah mencapai 703 ribuan. Sebanyak 11 ribuan netizen menyukainya.

Dari video itu, gamis shimmer terlihat sangat stunning. Material gamis yang 'kinclong' dipastikan bakal mencuri perhatian di momen Lebaran 2024.

Pria yang mengenakan gamis shimmer pun tampak happy memiliki baju Lebaran itu. Ukuran baju pun terlihat sangat pas di badannya dan saat dikenakan, gamis itu terlihat mencolok mata.

Si pengunggah video punya sebutan lain dari gamis shimmer itu, sesuai dengan apa yang ditulisnya di keterangan video. "Polybag," katanya. Gak heran sih kenapa disebut begitu, karena sekilas gamis itu seperti terbuat dari plastik.

Halaman:
1 2
      
