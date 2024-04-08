Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Baju Lebaran ala raffi Ahmad, Sarimbit Tetap Jadi Andalan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |09:08 WIB
5 Ide Baju Lebaran ala raffi Ahmad, Sarimbit Tetap Jadi Andalan
Baju Lebaran ala Raffi Ahmad. (Foto: Instagram)
A
A
A

SIAPA yang tidak kenal Raffi Ahmad? Seorang artis, presenter, dan juga pengusaha yang masih eksis hingga saat ini.

Kehidupan Raffi Ahmad ini selalu menjadi sorotan, ditambah lagi dengan gaya hidupnya yang mewah. Tidak hanya rumah dan kendaraan, tapi outfit yang ayah dua anak ini gunakan juga memiliki harga fantastis.

Raffi Ahmad juga selalu sukses memadu padankan outfitnya dengan gaya yang kece. Salah satunya outfit Raffi bisa jadi inspirasi Anda untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berikut ulasannya dari Instagram @raffinagita1717.

Simple dengan warna krem

Raffi Ahmad

Gaya busana ala Raffi Ahmad di Lebaran tahun ini mengusung warna krem. Anda juga bisa tiru warna baju Lebaran raffi Ahmad. Warna. Pilih kemeja dengan aksen bordir di bagian depan kemudian tambahkan chino pants warna senada. Dijamin tampilan Anda makin rapi dan kece.

Kemeja motif

Raffi Ahmad

Kalau Anda suka memakai kemeja koko full motif, bisa juga coba style Raffi Ahmad ini. Anda bisa pakai kemeja koko full motif dipadukan dengan celana hitam dan sneakers.

Kemeja biru

Raffi Ahmad

Untuk tampilan simple di Hari Raya Anda bisa pakai kemeja biru dipadukan dengan celana chino pants. Tambahkan loafer atau mules warna netral pada tampilan Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606/rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/629/3166545/rafathar-9dZM_large.jpg
Rafathar Umur Berapa? Disebut Tak Sopan Usai Lontarkan Kata-Kata Ini ke Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164145/raffi_ahmad-qhWZ_large.jpg
Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/612/3164015/mpok_alpa-kR7H_large.jpg
Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/194/3163419/raffi_ahmad-g2tJ_large.jpg
Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kompak Pakai Busana Adat Jawa di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145195/raffi_ahmad-wgYz_large.jpg
Momen Raffi Ahmad dan Rafathar Kompak Nonton Timnas Indonesia, Bukti Kedekatan Ayah-Anak Lewat Sepakbola
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement