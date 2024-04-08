5 Ide Baju Lebaran ala raffi Ahmad, Sarimbit Tetap Jadi Andalan

SIAPA yang tidak kenal Raffi Ahmad? Seorang artis, presenter, dan juga pengusaha yang masih eksis hingga saat ini.

Kehidupan Raffi Ahmad ini selalu menjadi sorotan, ditambah lagi dengan gaya hidupnya yang mewah. Tidak hanya rumah dan kendaraan, tapi outfit yang ayah dua anak ini gunakan juga memiliki harga fantastis.

Raffi Ahmad juga selalu sukses memadu padankan outfitnya dengan gaya yang kece. Salah satunya outfit Raffi bisa jadi inspirasi Anda untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berikut ulasannya dari Instagram @raffinagita1717.

Simple dengan warna krem

Gaya busana ala Raffi Ahmad di Lebaran tahun ini mengusung warna krem. Anda juga bisa tiru warna baju Lebaran raffi Ahmad. Warna. Pilih kemeja dengan aksen bordir di bagian depan kemudian tambahkan chino pants warna senada. Dijamin tampilan Anda makin rapi dan kece.

Kemeja motif

Kalau Anda suka memakai kemeja koko full motif, bisa juga coba style Raffi Ahmad ini. Anda bisa pakai kemeja koko full motif dipadukan dengan celana hitam dan sneakers.

Kemeja biru

Untuk tampilan simple di Hari Raya Anda bisa pakai kemeja biru dipadukan dengan celana chino pants. Tambahkan loafer atau mules warna netral pada tampilan Anda.