HOME WOMEN LIFE

Setelah War Takjil, Kini Viral War Salon Jelang Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |07:06 WIB
Setelah War Takjil, Kini Viral War Salon Jelang Lebaran
Viral War Salon. (Foto: TikTok)
A
A
A

MENYAMBUT hari raya Idul Fitri, umat Muslim berbondong-bondong mempercantik diri mereka. Salah satunya dengan pergi perawatan ke salon kecantikan.

Siapa sangka, jelang lebaran ini sejumlah salon mulai dipadati para pengunjung. Seperti yang diunggah akun TikTok, @seen.ta.

Ia membagikan suasana salon di kota Palembang yang padat pengunjung. Lucunya lagi, terlihat beberapa pelanggan dengan treatment lash lift tengah mengantre giliran dengan mata tertutup.

Viral Antrean Salon

“War takjil (X), war salon,” tulis akun itu.

Sejumlah kaum hawa terlihat menunggu antrean untuk treatment lash lift atau memperlentik bulumata. Nampak bulumata mereka baru saja dilakukan treatment tersebut dan menunggu perawatan selanjutnya.

Sembari menunggu, para pelanggan yang melakukan lash lift ini duduk berjejer seolah menunggu antrean treatment lainnya.

“Pov: lash lift,” tambah akun itu.

Selain lash lift, terlihat beberapa wanita juga melakukan perawatan untuk rambut dan treatment lainnya. Nampak kepadatan terlihat di dalam salon itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
