HOME WOMEN LIFE

5 Ucapan Idul Fitri dengan Bahasa Inggris

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |21:52 WIB
5 Ucapan Idul Fitri dengan Bahasa Inggris
Ucapan lebaran dengan bahasa Inggris. (Foto: Freepik.com)
HARI Raya Idul Fitri sudah di depan mata. Selain untuk merayakan hari kemenangan, Idul Fitri menjadi momen untuk saling memaafkan. Oleh sebab itu, ucapan hari raya Idul Fitri yang dikirimkan, selalu teriring dengan doa, harapan serta tentunya ucapan maaf yang tulus.

Ucapan bisa disampaikan kepada keluarga, rekan, sahabat, dan orang-orang terdekat. Rangkaian kata-kata yang diucapkan semata-mata untuk menyampaikan isi hati agar dibukakan pintu maaf sehingga bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan hati yang bersih.

Merangkum dari berbagai sumber (7/4/2024) Anda bisa menggunakan beberapa ucapan berikut ini dalam bahasa Inggris:

1. Eid Mubarak to you and your family. May Allah grant peace, health, and prosperity.

Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda. Semoga Allah memberikan kedamaian, kesehatan, dan kemakmuran

Lebaran

2. May Eid Mubarak bring you and your loved ones all the delights you've been craving.

Semoga Idul Fitri memberi Anda dan orang yang Anda cintai semua kesenangan yang Anda inginkan.

3. Sometimes my hands make mistake and my mouth speaks wrong words, so this time I'm asking for your forgiveness. Happy Eid al-Fitr

Terkadang tangan saya membuat kesalahan dan mulut saya mengucapkan kata-kata yang salah, jadi kali ini saya meminta maaf kepada Anda. Selamat Idul Fitri.

4. The most noble man is one who forgives the mistakes of others. On this glorious day, i apologize for any wrong. Eid Mubarak.

Orang yang paling mulia adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Di hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Idul Fitri.

