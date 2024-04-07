Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Jalanan Jakarta Lengang, Anak Rantau Sudah Mudik Lebaran 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |11:57 WIB
Viral Jalanan Jakarta Lengang, Anak Rantau Sudah Mudik Lebaran 2024
Viral Jakarta Sepi. (Foto: TikTok)
SUDAH H-3 Lebaran 2024, jalanan Jakarta terlihat mulai lengang. Pasalnya, banya orang memang sudah mulai kembali ke kampung halaman, Anda termasuk di dalamnya?

Situasi jalanan Jakarta lengang digambarkan dalam video berusia 20 detik yang diunggah akun TikTok @agaksouth. Dalam tayangan tersebut, netizen dimanjakan jalanan Jakarta yang benar-benar sepi, tanpa macet yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Netizen TikTok ini mengambil video di Jalan Jenderal Sudirman. Bisa dilihat bersama, tak ada mobil melintas di dekat motor netizen yang sedang mengambil gambar. Pejalan kaki yang biasanya ramai di area pedestrian pun hanya tampak satu-dua orang saja.

Viral Jakarta Sepi

Jakarta menuju Lebaran memang selalu menawarkan suasana berbeda. Beberapa orang bahkan sudah mempersiapkan diri untuk mengambil foto di Bundaran HI saat Lebaran nanti, karena di momen itu sangat jarang kendaraan melintas dan menjadi momen langka di Jakarta.

Menurut pantauan MNC Portal, video ini telah disaksikan lebih dari 902,1 ribu kali di TikTok. Komentar netizen banjir di unggahan ini. Berikut di antaranya:

"Jakarta sisa orang yang gak punya kampung atau gak punya duit buat pulang kampung," kata Ryz***.

Halaman:
1 2
      
