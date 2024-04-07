Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Seorang Ibu Tiggalkan Anaknya, Naik Kapal Laut Sendirian saat Mudik

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:52 WIB
Viral Seorang Ibu Tiggalkan Anaknya, Naik Kapal Laut Sendirian saat Mudik
Viral Pemudik. (Foto: X)
A
A
A

MUDIK Lebaran memang sudah mulai dilakukan oleh beberapa orang. Cerit soall mudik Lebaran pun mulai bermunculan di media sosial. Kejadian seperti ini selalu ada dan bikin geger netizen.

Lagi viral di media sosial, ada emak-emak panik karena ibunya naik kapal laut duluan. Cerita ini pun viral di X, dibagikan akun @innovacommunity dan telah ditonton lebih dari 879 ribuan kali. Seperti apa ceritanya?

Jadi dari keterangan unggahan diketahui kalau emak-emak yang pakai baju one-set full pattern itu hendak naik kapal laut bersama ibunya. Emak-emak ini bercerita kalau ibunya sempat pamitan untuk ke toilet. Ditunggu beberapa menit ibunya tidak kunjung kembali ke mobil.

Viral Pemudik

Selidik punya selidik, ternyata ibunya sudah naik kapal duluan. "Ternyata si ibu udah duluan naik kapal sendirian, si cici panik," tulis netizen, dikutip MNC Portal.

Kapal yang dinaiki ibu dari perempuan itu pun diketahui sudah berada di tengah laut, artinya sudah tidak bisa lagi keluar kapal untuk kembali ke mobil.

"Sudah naik kapal, tadi gua tunggu-tunggu di toilet gak ada orang, rupanya dia naik ke kapal," kata si emak dengan ekspresi panik.

Perempuan yang sedang panik itu pun bilang kalau semua barang ibunya tertinggal di mobil. Jadi, ibunya naik kapal sendirian dan tidak membawa barang apapun. "Di tinggal di sini (di mobil) tasnya," katanya. Ibu dari perempuan ini diketahui berusia 65 tahun.

Halaman: 1 2
1 2
      
