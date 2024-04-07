Inspirasi Baju Lebaran ala Jefri Nichol, Makin Ganteng ketika Ketemu Keluarga Besar

JEFRI Nichol merupakan salah satu aktor muda yang terkenal dengan aktingnya yang menakjubkan. Tak heran bila hingga saat ini dia sudah membintangi banyak judul film dan series.

Tak hanya aktingnya yang bagus dan parasnya yang tampan, Jefri Nichol juga memiliki style yang keren. Penampilannya kerap jadi inspirasi banyak orang dan menciptakan style yang modern.

Salah satunya beberapa outfit Jefri Nichol ini juga bisa dipakai untuk Lebaran lho. Berikut ulasannya dari Instagram @jefrinichol.

Nyentrik dengan celana full motif

Gaya nyentrik Jefri Nichol ini bisa jadi inspirasi untuk Lebaran. Anda bisa pakai celana kulot full motif warna biru dipadukan dengan kaus. Tambahkan sneakers agar tampilan Anda tetap keren.

Pakai kemeja oversized

Untuk tampilan lebih santai, Anda bisa pakai kemeja oversized warna putih dipadukan dengan jeans dan sneakers. Tambahkan aksesori kalung rantai agar terlihat makin kece di Hari Raya.

Kemeja kotak-kotak

Tahun ini diprediksi warna biru jadi tren outfit di Lebaran 2024. Agar tampilan tidak itu-itu saja, Anda bisa juga gaya simple ala Jefri Nichol. Anda bisa pakai inner putih dipadukan dengan kemeja kotak-kotak warna biru dan sneakers. Tambahkan topi dan aksesori pendukung lainnya.