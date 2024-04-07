Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Cassandra Lee Liburan di Singapura, Kece dengan Baju Melorot

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:32 WIB
Gaya Cassandra Lee Liburan di Singapura, Kece dengan Baju Melorot
Cassandra Lee. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Cassandra Lee terlihat tengah menikmati liburan di Singapura baru-baru ini. Banyak destinasi wisata yang ia kunjungi, salah satunya adalah Universal Studio Singapore.

Momen tersebut ia bagikan di laman Instagramnya. Salah satunya adalah potret stylishnya selama liburan. Dalam momen itu, Cassandra memakai atasan melorot alias one shoulder.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut ulasannya dari Instagram @cassandralee.

Foto di bawah terik matahari

Cassandra Lee

Potret Cassandra Lee saat berada di Universal Studio. Dia tak melewatkan untuk membagikan gaya outfitnya. Dalam foto itu Cassandra terlihat stylish memakai atasan crop model melorot atau one shoulder. Nampak tali bra berwarna putih ia pamerkan.

Cassandra memadukan tampilannya dengan blue jeans dan shoulder bag. Dia pose menunduk saat foto di bawah sinar matahari.

"Manis nya Cassie," komen @jhon***

Pamer pusar ditindik

Cassandra Lee

Mengenakan atasan crop, mantan kekasih Randy Martin ini seakan memamerkan pusarnya yang ditindik. Cassandra terlihat foto dengan latar bangunan bak castle yang khas. Parasnya begitu terpancar di foto ini.

Halaman:
1 2
      
