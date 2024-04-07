Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Dikenal Pengecut, Anda Termasuk?

Estermia , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |23:00 WIB
5 Zodiak Dikenal Pengecut, Anda Termasuk?
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PERNAHKAH Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang cenderung menghindari konflik dan situasi sulit?

Sebetulnya, dalam dunia astrologi karakter seperti ini memang ada. Dilihat dari karakter bawaan alami yang dimiliki, disebutkan bahwa setiap zodiak memiliki ciri-ciri unik yang dapat memengaruhi cara mereka dalam menghadapi situasi sulit.

Melansir dari Astrotalk, Minggu (7/4/2024) berikut daftar lima zodiak yang dikenal memiliki sifat pengecut atau sering menghindari suatu permasalahan.

1.Cancer: Sifatnya yang sensitif dan mudah merasakan emosi orang lain, membuat para Cancer sering disalahartikan sebagai pengecut. Si Cancer lebih memilih menghindari suatu masalah dan merasa tidak berdaya saat menghadapi situasi sulit karena takut disakiti.

 BACA JUGA:

2. Libra: Si pecinta kedamaian ini selalu mencari keseimbangan dalam hidup. Tapi, mereka sering kali menghindari konflik dan risiko yang dapat mengganggu ketenangannya. Hal ini bisa membuat orang berzodiak Libra terlihat seperti pengecut di mata orang lain, karena mereka tidak berani menghadapi situasi yang sulit.

Halaman:
1 2
      
