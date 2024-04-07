Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hot DJ joana Tampil Backless, Bikin Netizen Gak Tahan Pengen Ngezoom

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |00:31 WIB
Potret Hot DJ joana Tampil Backless, Bikin Netizen Gak Tahan Pengen Ngezoom
DJ Joana. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Putri Joanita merupakan seorang DJ (disc jockey) yang cukup terkenal. Pemilik nama panggilan DJ Joana, ia memiliki pesona yang bikin orang terhipnotis.

Di beberapa kesempatan, DJ Joana tak ragu untuk tampil seksi nan menggoda. Bukan hanya sekadar pakai baju ketat, tapi DJ cantik ini tak segan-segan untuk hanya pakai busana yang memperlihatkan tubuhnya.

DJ Joana

Seperti pada postingan terbarunya DJ Joana baru saja menjalani pemoteratan. DJ Joana pose jongkok menyamping. Dia seakan memamerkan bahu mulusnya yang terdapat tato kecil di belakangnya.

Dalam pemotretan itu dia tampil seksi memakai backless dress dengan aksen bling bling. “Maaf ya udah buka puasa,” tulis DJ Joana seperti dikutip dari Instagram @dj.joana.

DJ Joanna

Perempuan kelahiran 1988 ini memadukan tampilannya dengan stocking dan high heels. Yang menarik DJ Joana menyematkan kain satu set dari bajunya yang dijadikan seperti hijab.

Pada foto selanjutnya dia pose sambil mengangkat kedua tangannya. Dari foto ini terlihat DJ Joana seakan tidak memakai bra dan tetap percaya diri memamerkan ke publik. Ditambah lagi dress yang ia pakai transparan yang bikin penampilannya makin menggoda.

Halaman:
1 2
      
