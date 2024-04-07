Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Berikut 10 Barang Penting Wajib Ada dalam Mobil saat Perjalanan Mudik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:04 WIB
Dear Traveler, Berikut 10 Barang Penting Wajib Ada dalam Mobil saat Perjalanan Mudik
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

PULANG kampung atau mudik adalah salah satu tradisi masyarakat Indonesia jelang menyambut hari raya Idul Fitri atau atau Lebaran.

Kini tersedia banyak pilihan transportasi umum untuk mudik ke kampung halaman, pesawat, kereta api, kapal, hingga mobil.

Biasanya mudik selalu identik dengan perjalanan jauh, oleh karena itu diperlukan banyak persiapan sebelum berangkat. Demi kelancaran saat diperjalanan, apalagi jika mudik menggunakan mobil pribadi.

Lantas apa saja barang yang wajib ada di mobil saat mudik? Simak ulasannya berikut ini, berdasarkan cuitan akun X @innovacommunity.

1. Toolkit plus-plus dan dongkrak

Barang pertama yang harus ada di mobil yaitu peralatan perkakas atau toolkit yang biasanya berisi, obeng, tang, kunci inggris, kunci pas, selotip, lem besi, lakban dan dongkrak, khawatir saat di tengah perjalanan mobil mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Senter LED magnetic

Kegunaan senter Led magnetic bukan hanya berguna untuk penerangan saja. Melainkan bisa digunakan sebagai penanda saat darurat berhenti di bahu jalan. Caranya bisa ditempel di body mobil.

Mudik Lebaran

(Foto: Okezone.com)

3. Pompa angin portable

Saat perjalanan panjang, pompa angin portabel juga tak kalah penting. Ketika kondisi darurat ban mobil kurang angin tak perlu panik mencari rest area untuk mengisi angin mobil.

4. Kotak P3K

Yang tidak boleh ketinggalan saat mudik yaitu kotak P3K.

5. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Barang yang wajib ada selanjutnya adalah APAR. Pilih yang ukurannya 1kg saja. Usahakan seminggu sekali posisi nya dibolak balik, agar isinya tidak menggumpal. APAR ini kedaluwarsa 3-5 tahun tergantung isinya.

Halaman:
1 2
      
