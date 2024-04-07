Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Urtikaria yang Intai Anak-Anak, Ini Penyebabnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |01:00 WIB
Waspada urtikaria intai anak-anak. (Foto: Freepik.com)
MEMASUKI musim pancaroba seperti sekarang ini, berbagai penyakit mudah menyerang anak-anak. Tak hanya batuk pilek, penyakit urtikaria juga banyak menyerang anak-anak.

Hal itu disampaikan oleh Dokter Anak, dr Ardi Santoso melalui postingannya di Instagram. Dia menyebut penyakit urtikaria banyak diderita saat ini.

“Urtikaria sedang banyak terjadi, penyebabnya bisa alergi, virus, dan perubahan cuaca,” tulis dr Ardi dalam keterangan fotonya sambil menyematkan gambar tubuh orang yang mengalami urtikaria, seperti dikutip dari Instagram @ardisantoso, Senin (8/4/2024).

Dokter Ardi juga membagikan solusi untuk mengatasi penyakit tersebut. Ia menjelaskan sebaiknya hindari pencetusnya, pindah ruangan yang tidak panas dan tidak dingin.

      
