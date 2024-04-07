5 Destinasi Wisata Terbaik di Tegal untuk Mengisi Libur Lebaran 2024

MEMASUKI momen mudik dan libur lebaran, tak ada salahnya menentukan destinasi wisata untuk berlibur bersama keluarga. Salah satunya yang bisa jadi pilihan ialah destinasi wisata di Tegal, Jawa Tengah.

Bila Anda bernuat mudik atau liburan ke Tegal, ada beberapa destinasi menarik yang bisa Anda kunjungi. Pilihannya pun beragam mulai dari yang kekinian hingga wisata bernuansa alam.

Penasaran, destinasi wisata apa saja yang ada di Tegal, Jawa Tengah? Berikut informasinya seperti dikutip dari channel YouTube, Republik Wisata, Minggu (7/4/2024).

1. Bukit Goa Lawa

Pertama ada Bukit Goa Lawa. Bila Anda tertarik dengan wisata bernuansa alam, Bukit Goa Lawa bisa jadi destinasi wisata yang tepat.

(Foto: Instagram/@fatihzafran)

Bukit ini menyajikan pemandangan kota Tegal yang indah nan hijau. Bila berkunjung ke sini, Anda bisa menyaksikan bebatuan yang tersusun secara alami hingga menjadi bukit.

Bukit Goa Lawa ini terletak Harjowinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jam operasional bukit ini mulai pukul 07.00-17.00 WIB dengan harga tiket masuk Rp7.000.

2. Rita Park

Selanjutnya ada Rita Park yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Pesurungan Kidul, Tegal. Destinasi ini cocok untuk Anda yang membawa anak-anak dan ingin menikmati beragam wahana permainan.

Rita Park menawarkan banyak pilihan wahana permainan yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. Taman bermain ini juga memiliki berbagai wahana mulai dari yang ringan hingga ekstrem.

(Foto: travelspromo)

Rita Park buka setiap hari pukul 09.00-18.00 WIB. Harga tiketnya cukup terjangkau yakni Rp80 ribu untuk weekday dan Rp100 ribu untuk weekend.

3. Gerbang Mas Bahari Waterpark

Bila ingin menikmati wahana permainan air yang menyenangkan, Gerbang Mas Bahari Waterpark adalah pilihan yang tepat. Destinasi ini merupakan wahana permainan air terbesar di Tegal.

Beragam permainan air bisa Anda temukan di waterpark ini. Ada banyak pula model seluncuran yang begitu menyenangkan.

Gerbang Mas Bahari Waterpark ini berlokasi di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo, Pesurungan, Tegal. Destinasi wisata ini buka setiap hari pukul 08.00-16.30 WIB dengan harga tiket masuk sekitar Rp25 ribu.