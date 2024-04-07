H-3 Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Masih Dipadati Penumpang

BANDARA Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih dipadati penumpang pada H-3 Lebaran 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Minggu (7/4/2024), sejak pukul 12.00 WIB para pemudik berduyun-duyun memadati Terminal 2 Keberangkatan domestik.

Para pemudik pun tampak sangat antusias untuk mengantri untuk melakukan check-in sembari membawa koper dan barang bawaannya.

Meski terlihat padat, antrean untuk masuk ke dalam check-in counter tampak tetap tertib dan terkendali.

Namun karena masih padat dan ramai, banyak penumpang yang duduk-duduk di lantai sekitar pintu masuk Check-In Counter untuk menunggu jadwal keberangkatannya.

(Foto: Devi Pattricia/MPI)

Pasalnya, kursi-kursi yang tersedia sudah penuh diduduki oleh penumpang lain yang sedang menunggu keberangkatan juga.

Sementara itu, pada pukul 12.40 WIB di Terminal 1 Keberangkatan Domestik cenderung tidak terlalu padat jika dibandingkan dengan Terminal Keberangkatan lainnya.

Pasalnya, Terminal 1 ini hanya menyediakan layanan penerbangan domestik dari dua maskapai saja.

Bahkan pintu masuk menuju Check-In Counter pun lebih sepi dan terkendali. Meski begitu, tempat duduk di bagian luar Terminal 1A tetap dipenuhi oleh penumpang yang masih menunggu jadwal check-in.