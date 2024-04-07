Pembatalan dan Perubahan Jadwal Tiket Kereta Cepat Whoosh Kini Bisa via Online

DALAM upaya meningkatkan pengalaman seluruh penumpang saat menggunakan Kereta Cepat Whoosh, KCIC meluncurkan layanan pembatalan tiket dan perubahan jadwal secara online melalui aplikasi Whoosh dan website KCIC.

Layanan ini hanya dapat dilakukan untuk tiket yang dibeli melalui Aplikasi Whoosh Dan website ticket.kcic.co.id. Proses pembatalan dan perubahan jadwal online ini dapat dilakukan selambatnya 2 jam sebelum jadwal keberangkatan melalui akun pemesan.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan proses pembetulan atau perubahan jadwal melalui online ini merupakan salah satu langkah untuk mempermudah layanan pada penumpang.

Layanan ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para penumpang yang ingin membatalkan atau menunda perjalanannya dengan Whoosh.

(Foto: PT KCIC)

“Sesuai komitmen yang selalu kami pegang, pegembangan dan peningkatan pelayanan akan terus kami lakukan. Pembatalan dan perubahan jadwal online ini membuat penumpang bisa lebih fleksibel dan lebih mudah dalam melakukan perjalanan,” ujar Eva, dalam siaran persnya kepada Okezone.

Eva menyebutkan, sebelumnya layanan pembatalan dan perubahan jadwal hanya bisa dilakukan di loket stasiun.

Dengan adanya opsi pembatalan dan perubahan jadwal secara online ini, penumpang akan lebih fleksibel dalam menentukan pilihan perjalanannya.

Adapun tahapannya adalah, penumpang harus meng-upgdate aplikasi Whoosh nya ke versi terbaru yaitu Android versi terbaru yaitu V1.1.002 atau iOS 1.1.001. Kemudian penumpang harus mendaftarkan nomor rekening yang akan menerima uang pembatalan di menu Akun.

Pada menu kotak masuk, tab Lunas, pilih tiket yang akan dibatalkan atau dirubah jadwalnya. Lalu klik Change untuk merubah jadwal atau Cancel untuk membatalkan tiket.