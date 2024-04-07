Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pembatalan dan Perubahan Jadwal Tiket Kereta Cepat Whoosh Kini Bisa via Online

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |09:45 WIB
Pembatalan dan Perubahan Jadwal Tiket Kereta Cepat Whoosh Kini Bisa via <i>Online</i>
Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (Foto: PT KCIC)
A
A
A

DALAM upaya meningkatkan pengalaman seluruh penumpang saat menggunakan Kereta Cepat Whoosh, KCIC meluncurkan layanan pembatalan tiket dan perubahan jadwal secara online melalui aplikasi Whoosh dan website KCIC.

Layanan ini hanya dapat dilakukan untuk tiket yang dibeli melalui Aplikasi Whoosh Dan website ticket.kcic.co.id. Proses pembatalan dan perubahan jadwal online ini dapat dilakukan selambatnya 2 jam sebelum jadwal keberangkatan melalui akun pemesan.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan proses pembetulan atau perubahan jadwal melalui online ini merupakan salah satu langkah untuk mempermudah layanan pada penumpang.

Layanan ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para penumpang yang ingin membatalkan atau menunda perjalanannya dengan Whoosh.

Penumpang Kereta Cepat Whoosh

(Foto: PT KCIC)

“Sesuai komitmen yang selalu kami pegang, pegembangan dan peningkatan pelayanan akan terus kami lakukan. Pembatalan dan perubahan jadwal online ini membuat penumpang bisa lebih fleksibel dan lebih mudah dalam melakukan perjalanan,” ujar Eva, dalam siaran persnya kepada Okezone.

Eva menyebutkan, sebelumnya layanan pembatalan dan perubahan jadwal hanya bisa dilakukan di loket stasiun.

Dengan adanya opsi pembatalan dan perubahan jadwal secara online ini, penumpang akan lebih fleksibel dalam menentukan pilihan perjalanannya.

Adapun tahapannya adalah, penumpang harus meng-upgdate aplikasi Whoosh nya ke versi terbaru yaitu Android versi terbaru yaitu V1.1.002 atau iOS 1.1.001. Kemudian penumpang harus mendaftarkan nomor rekening yang akan menerima uang pembatalan di menu Akun.

Pada menu kotak masuk, tab Lunas, pilih tiket yang akan dibatalkan atau dirubah jadwalnya. Lalu klik Change untuk merubah jadwal atau Cancel untuk membatalkan tiket.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/549/3128410/7_rest_area_yang_jual_oleh_oleh_mudik_cocok_bagi_pemudik_yang_lupa_beli_di_kampung_halaman-oSVU_large.jpg
7 Rest Area yang Jual Oleh-Oleh Mudik, Cocok Bagi Pemudik yang Lupa Beli di Kampung Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/549/3127014/jalur_alternatif_mudik_lebaran_via_pantai_selatan-R4Qd_large.jpg
Jalur Alternatif Mudik Lebaran Via Pantai Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/549/3127011/7_jalur_alternatif_puncak_bogor_antisipasi_macet_parah_saat_libur_lebaran_di_jalur_utama-puqQ_large.jpg
7 Jalur Alternatif Puncak Bogor, Antisipasi Macet Parah Saat Libur Lebaran di Jalur Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/549/3126501/5_rest_area_paling_instagramable_di_indonesia_salah_satunya_punya_view_gunung_merapi-rZW8_large.jpg
5 Rest Area Paling Instagramable di Indonesia, Salah Satunya Punya View Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/408/3124292/7_daftar_rest_area_dengan_pemandangan_terbaik_salah_satunya_punya_pemandangan_gunung_merbabu-MCRa_large.jpg
7 Daftar Rest area dengan Pemandangan Terbaik, Salah Satunya Punya Pemandangan Gunung Merbabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/549/3121066/link_mudik_gratis_kemenhub_mulai_cara_daftar_hingga_kuota_dan_rute-Qqpb_large.jpg
Link Mudik Gratis Kemenhub, Mulai Cara Daftar hingga Kuota dan Rute
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement