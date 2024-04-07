Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Menu Lebaran Favorit Emir Mahira

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |19:59 WIB
Ini Menu Lebaran Favorit Emir Mahira
Menu khas lebaran Emir Mahira. (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

AKTOR Emir Mahira memang telah lama berkecimpung di Industri perfilman Tanah Air. Meski tengah disibukan dengan berbagai proyek shooting, Emir Mahira tetap akan menyempatkan waktu untuk merayakan Lebaran 2024 bersama dengan keluarga tercinta.

Seperti kebanyakan orang, menu spesial yang hadir ketika Lebaran menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh pemeran ‘Garuda di Dadaku’ itu. Bukan Opor Ayam, ternyata Emir Mahira sangat tak sabar untuk menyantap menu spesial Lebaran yaitu Sambal Goreng Ati.

Tak cuma itu, pria berusia 26 tahun mengaku menu lain yang menjadi favoritnya yaitu Sayur Labu atau pepaya. Menu ini biasanya dipasangkan dengan potongan ketupat yang disiram dengan kuah santan yang gurih dan kental.

“Aku paling nungguin itu Sambel Goreng Ati sama sayur labu atau pepaya gitu, ya dua duanya deh,” kata Emir Mahira kepada MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Emir Mahira

Halaman:
1 2
      
