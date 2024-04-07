Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Lebaran Lidah Kucing Keju, Garing dan Nikmat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:07 WIB
Resep Kue Lebaran Lidah Kucing Keju, Garing dan Nikmat
Lidah Kucing. (Foto: Youtube)
A
A
A

LIDAH kucing menjadi salah satu kue kering yang dicari-cari saat hari lebaran. Rasanya yang manis dengan tekstur garing membuat kudapan lidah kucing ini selalu jadi favorit.

Namun, beberapa lidah kucing di sejumlah toko kue kering sering kali dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Tak perlu khawatir, Anda tetap bisa menikmati kue lidah kucing dengan membuatnya di rumah dengan berbagai varian rasa.

Salah satunya ialah lidah kucing keju. Cara membuatnya cukup simple dan bisa Anda praktikan untuk ide kue kering lebaran nanti. Berikut resep dan cara membuat kue lidah kucing, dilansir kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

75 gr unsalted butter (suhu ruang)

75 gr salted butter

      
