Potret Outfit ke Pantai ala Gisel, Tampil Santai Pakai Busana Polos

MAMAH mudah Gisella Anastasia memang tengah menggeluti hobi diving. Tak heran bila di mengunjungi berbagai pantai, baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk melihat keindahan biota laut.

Beberapa waktu lalu ibu satu anak ini pergi berlibur bersama sahabatnya ke Maldives. Banyak keseruan yang dilakukan Gisel selama di sana, mulai dari berburu sunset hingga diving bersama hiu.

Momen liburannya itu ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Salah satu yang menarik perhatian adalah Gisel nampak stylist pakai outfit pantai. Berikut ulasannya dari Instagram @gisel_la.

Pakai dress hitam

Momen Gisel saat berlari di pinggir pantai sambil menikmati keindahan sunset. Dalam foto itu dia memakai dress warna hitam dengan model halter. Dress yang ia pakai memiliki model punggung bertali yang membuatnya makin seksi.

Setelan putih

Pada foto selanjutnya Gisel nampak foto bersama teman-temannya dengan latar langit kuning yang indah. Mantan istri Gading Marten ini memakai setelan putih yang terdiri dari blouse tanpa lengan dan hotpants putih. Dia foto sambil merangkul teman di sebelahnya.