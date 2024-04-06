Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Outfit ke Pantai ala Gisel, Tampil Santai Pakai Busana Polos

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:03 WIB
Potret Outfit ke Pantai ala Gisel, Tampil Santai Pakai Busana Polos
Outfit ke Pantai ala Gisel. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAMAH mudah Gisella Anastasia memang tengah menggeluti hobi diving. Tak heran bila di mengunjungi berbagai pantai, baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk melihat keindahan biota laut.

Beberapa waktu lalu ibu satu anak ini pergi berlibur bersama sahabatnya ke Maldives. Banyak keseruan yang dilakukan Gisel selama di sana, mulai dari berburu sunset hingga diving bersama hiu.

Momen liburannya itu ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Salah satu yang menarik perhatian adalah Gisel nampak stylist pakai outfit pantai. Berikut ulasannya dari Instagram @gisel_la.

Pakai dress hitam

Gisella Anastasia

Momen Gisel saat berlari di pinggir pantai sambil menikmati keindahan sunset. Dalam foto itu dia memakai dress warna hitam dengan model halter. Dress yang ia pakai memiliki model punggung bertali yang membuatnya makin seksi.

Setelan putih

 Gisella Anastasia

Pada foto selanjutnya Gisel nampak foto bersama teman-temannya dengan latar langit kuning yang indah. Mantan istri Gading Marten ini memakai setelan putih yang terdiri dari blouse tanpa lengan dan hotpants putih. Dia foto sambil merangkul teman di sebelahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012080/potret-kompak-gisel-dan-gempi-latihan-tenis-gemas-banget-lPznwclweV.jpg
Potret Kompak Gisel dan Gempi Latihan Tenis, Gemas Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007566/ngaku-jarang-selfie-gisel-posting-potret-dengan-gaya-ngintip-HJbk5uOUsw.jpg
Ngaku Jarang Selfie, Gisel Posting Potret dengan Gaya Ngintip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996312/5-ide-outfit-look-simple-ala-gisella-anastasia-cocok-untuk-halalbihalal-kantor-0VxrLllTW9.jpg
5 Ide Outfit Look Simple ala Gisella Anastasia, Cocok untuk Halalbihalal Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2968064/potret-gisella-anastasia-dan-gempi-rayakan-imlek-menggemaskan-deh-A07tQuTXv4.jpg
Potret Gisella Anastasia dan Gempi Rayakan Imlek, Menggemaskan Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/612/2871402/gaya-rambut-baru-gisel-ala-ala-cewek-korea-cantiknya-gak-pernah-gagal-VSuG5nR7Ca.jpg
Gaya Rambut Baru Gisel ala-ala Cewek Korea, Cantiknya Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/612/2855126/rahasia-gisella-anastasia-miliki-body-goals-idaman-bisa-jadi-inspirasi-untuk-mama-muda-DAVEkZAOAR.jpg
Rahasia Gisella Anastasia Miliki Body Goals Idaman, Bisa Jadi Inspirasi untuk Mama Muda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement