HOME WOMEN LIFE

Adu Gaya Fuji dengan Eca Aura, 2 Perempuan yang Dijodoh-jodohkan dengan El Rumi

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:48 WIB
Adu Gaya Fuji dengan Eca Aura, 2 Perempuan yang Dijodoh-jodohkan dengan El Rumi
Fuji Utami-Eca Aura. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRA Kedua Maia Estianty, El Rumi tampaknya semakin menjadi pembicaraan hangat netizen usai kepergok sedang nonton konser bareng selebgram Eca Aura. Video kebersamaan keduanya beredar luas di media sosial. Hal ini membuat publik berspekulasi bahwa keduanya tengah menjalin kedekatan.

Kedekatan antara El Rumi dengan Eca Aura seringkali dikaitkan dengan sosok Fuji An. Bahkan tak jarang Eca Aura dan Fuji kerap dibanding-bandingkan oleh para netizen. Pasalnya sebelum video tersebut viral, banyak fans yang menjodoh-jodohkan Fuji dan El Rumi.

Mereka menganggap keduanya cocok untuk menjalin hubungan bersama. Namun kabar tersebut ditepis oleh El Rumi yang menyatakan bahwa dirinya dan Fuji tidak ada hubungan yang spesial. Berikut rangkuman MNC Portal tentang adu gaya antara Eca Aura dan Fuji An, seperti dihimpun dari Instagram @fuji_an dan @elsaajapasal.

Pamer foto liburan

Eca-Fuji

Sama-sama jadi selebgram, Eca Aura dan Fuji kerap kali memamerkan foto-foto estetiknya ketika sedang liburan. Seperti halnya dengan foto ini, Eca Aura tampak anggun dalam menggunakan busana bernuansa putih dan coklat muda yang dilengkapi dengan pemandangan pantai yang indah.

Sementara itu, Fuji tampil mengenakan busana monokrom saat sedang liburan ke Eropa. Fuji menggunakan jaket kulit sambil melontarkan tatapan sendu ke arah kamera. Ia pun memegang sebuah mawar merah di tangannya.

Tampil dengan busana layaknya seragam sekolah

Eca-Fuji

Baik Fuji dan juga Eca Aura memang sering tampil imut di berbagai kesempatan. Sama halnya ketika keduanya pernah tampil menggunakan busana layaknya seragam sekolah. Fuji menggunakan seragam SMA berwarna putih abu-abu. Rambutnya pun diikat manis seperti remaja SMA.

Di sisi lain, Eca Aura juga memakai seragam bak cewek-cewek Korea yang menggunakan seragam putih yang dilengkapi rok pendek kotak-kotak. Namun rambut panjangnya dibiarkan terurai bebas.

Tampil glamor dengan gaun mewah

Eca-Fuji

Kedua wanita muda ini juga tampil glamor dalam menghadiri suatu acara. Dalam foto ini, Eca Aura mengenakan gaun berwarna champagne yang memiliki ekor panjang. Gaunnya pun terlihat mewah dengan hiasan layers yang menghiasi sekeliling gaun.

Sedangkan Fuji tampil menggunakan gaun selutut berwarna putih dengan model sabrina. Terdapat bulu-bulu yang menghiasi bagian dadanya. Tampilannya semakin anggun dengan rambutnya yang dibuat ikal.

Halaman:
1 2
      
