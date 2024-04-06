Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Warkop Ini Punya Hall of Fame Para Mahasiswa yang Sudah Lulus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |17:55 WIB
Viral Warkop Ini Punya Hall of Fame Para Mahasiswa yang Sudah Lulus
Warteg Viral. (Foto: TikTok)
A
A
A

MASA-MASA kuliah memang momen yang tak terlupakan. Biasanya banyak mahasiswa yang memiliki satu tongkrongan di dekat kampusnya.

Tempat tongkrongan itu selalu jadi tempat berbagi suka dan duka. Banyak kenangan manis yang ada di tempat tongkrongan tersebut.

Warteg Viral

Beberapa mahasiswa memiliki cara unik untuk mengenang masa-masa saat menjadi mahasiswa. Memiliki tongkrongan di warkop, nampak banyak foto para mahasiswa yang sudah lulus.

Penampakkan warkop tersebut dibagikan oleh akun TikTok @dhimaspmngks. Dalam video itu dia membuat cuplikan tiga foto. Dari foto tersebut terlihat sebuah warkop yang sangat sederhana. Namun di satu spot di warkop tersebut terdapat banyak tempelan foto.

Rupanya foto itu adalah foto mahasiswa-mahasiswa yang sering nongkrong dan menghabiskan waktu saat zaman kuliah.“Barokah always,” tulis akun tersebut.

Menurut lokasi yang disematkan oleh pemilik akun tersebut, warkop ini adalah Warkop ADS Jatinangor. Tentunya banyak mahasiswa Universitas Padjajaran yang nongkrong di warkop ini.

Halaman:
1 2
      
