HOME WOMEN LIFE

Viral Kisah Cinta Tukang Bengkel dan Cewek Cantik, Kini Lulus S2 Bareng

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |16:56 WIB
Viral Kisah Cinta Tukang Bengkel dan Cewek Cantik, Kini Lulus S2 Bareng
Viral Pacaran dengan Montir. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial seorang wanita membagikan kisah cintanya dengan pria yang berprofesi sebagai tukang bengkel. Pemilik akun TikTok @alfianaarifin18 membagikan beberapa kenangan masa-masa indahnya saat menemani pacarnya bekerja.

Dalam video itu terlihat wanita tersebut nampak setia menemani kekasihnya yang sedang service motor. Meski tangannya kotor ia tak segan untuk menggenggam tangan sang pacar.

"Selalu temani ayang kerja," tulis wanita tersebut dalam video TikTok, seperti dikutip pada Sabtu (6/4/2024).

Viral Pacaran

Wanita itu juga kerap membagikan momen mesra dalam video tersebut. Meski tangan sang kekasih kotor penuh oli, wanita itu tidak merasa risih. Bahkan ia rela tangannya juga kotor.

Meski hubungan mereka dianggap sebelah mata oleh orang di sekelilingnya, namun mereka tak menyerah untuk bertahan. Bahkan pasangan ini berniat untuk melanjutkan S2 dan lulus bersama.

"Berjuang sama-sama, kita sama-sama lanjut S2. Proposal hasil ujian meja hijau selalu barengan," tambah wanita itu.

Pasangan ini bisa wisuda S2 bareng dan berfoto bersama lengkap dengan toga di depan kampus di yang terletak Makassar.

"Akhirnya anak bengkel wisuda S2," lanjutnya.

