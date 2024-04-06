Mesty Ariotedjo Ungkap Jumlah Mainan yang Tepat untuk Anak

SEBAGAI orang tua, tentu kita ingin membelikan mainan untuk menstimulasi perkembangan otak si anak. Tak heran bila banyak orang tua yang sering membelikan beragam mainan, mulai dari mobil-mobilan, masak-masakan, boneka, dan lain sebagainya.

Namun Dokter Spesialis Anak, dr Mesty Ariotedjo, Sp.A menyarankan kepada orang tua untuk jangan sering membelikan mainan untuk anak-anaknya. Lantas kenapa yah?

“Ada penelitiannya bahwa anak-anak yang punya mainan empat dibanding sama yang punya 16 atau lebih ternyata anak yang punya mainannya sedikit cenderung imajinasinya jalan,” ujar dr Mesty seperti dikutip dari akun TikTok @parenting.hebat, Sabtu (6/4/2024).

Dokter Mesty menambahkan ketika anak yang memiliki sedikit mainan mereka akan mengulik mainan dengan berbagai imajinasi yang dimiliki. “Anak tuh biarin aja bosan karena disaat bosan dia day dreaming, dia bengong memikirkan imajinasi atau kreativitasnya lebih terbangun,” tambahnya.

Sementara bagi anak yang memiliki banyak mainan, mereka cenderung berindah dari satu mainan ke mainan lainnya. “Akhirnya ya gak terbentuk tuh stimulasi kreativitasnya dia,” kata dr Mesty

Lebih lanjut dr Mesty menyarankan untuk membelikan atau memberikan mainan kepada anak jangan terlalu banyak. Biarkan anak bermain dengan beberapa mainan sampai bosan.

“Jadi misalnya kita punya mainan di satu ruangan misalnya dibatasi ada 4 pilihan, nanti minggu depan kita rotate lagi dengan mianan lain. Jadi usahakan gak terlalu banyak pilihan yang kadang membuat dia overwhelmed over stimulated akhirnya kayak jack of all trades gitu, mau mainan semuanya tapi gak mainin sampai tuntas,” tutup dr Mesty.

(Martin Bagya Kertiyasa)