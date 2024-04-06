Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Puncak Arus Mudik 2024, 106 Ribu Penumpang Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:35 WIB
Puncak Arus Mudik 2024, 106 Ribu Penumpang Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta
Suasana pemudik di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: Syifa Fauziah/MPI)
A
A
A

PUNCAK arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah diprediksi akan berlangsung hari ini, Sabtu (6/4/2024). Pemudik pun memenuhi terminal, bandara, stasiun, hingga jalan tol untuk memulai perjalanannya bertemu keluarga tercinta di kampung halaman, seperti halnya di Bandara Soekarno-Hatta.

Empat hari jelang Hari Raya Idul Fitri, suasana di Terminal begitu ramai dipadati oleh pemudik.

Pantauan di lokasi pada pukul 16.00 WIB, penumpang tampak berlalu lalang di sekitar Terminal 2. Mereka datang dengan berbagai moda tranportasi, seperti KA Bandara, taksi, bus, hingga kendaraan pribadi.

Kondisi serupa juga terjadi di Terminal 3. Pemudik tampak antusias berjalan menuju pintu keberangkatan domestik dengan menggeret koper serta barang bawaan lainnya di tangan.

Kepadatan juga terlihat di Skytrain atau Kalayang yang mengangkut penumpang dari Stasiun KA Bandara menuju ke Terminal 1, 2, dan 3. Beberapa penumpang tampak mengabadikan momen perjalanan mudik dengan berselfie ria sembari menunggu waktu untuk naik ke pesawat.

Suasana Pemudik di Bandara Soekarno-Hatta

(Foto: Syifa Fauziah/MPI)

Pesawat menjadi moda transportasi yang begitu digemari karena waktu tempuh yang jauh lebih cepat dibanding transportasi lainnya serta menjangkau daerah-daerah yang terbilang sulit dijangkau.

Lonjakan penumpang ternyata memang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang sejak pagi tadi.

Senior Manager Branch Communications dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muardi pun mengungkap bahwa di momen puncak arus mudik kali ini, total penumpang yang akan berangkat dari bandara Soekarno-Hatta sekitar 106 ribu lebih penumpang.

Sementara untuk traffic pesawat mencapai angka 1.198 flight baik keberangkatan maupun kedatangan di Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Soekarno Hatta.

Halaman:
1 2
      
