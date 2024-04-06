Tips Masak Ketupat agar Cepat Matang, Bisa Hemat Gas

MENJELANG lebaran banyak hal yang harus dipersiapkan umat Muslim di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, salah satu kegiatan yang kerap dilakukan saat Lebaran adalah makan bersama keluarga, dengan hidangan utama ketupat.

Meski ketupat jadi ciri khas saat hari lebaran, ada saja orang yang enggan untuk membuatnya. Pasalnya, membuat ketupat cukup sulit dan memakan waktu yang lama.

Tak perlu khawatir, ada sejumlah tips bila Anda memasak ketupat di rumah agar cepat matang yakni hanya 30 menit dan tidak boros gas. Seperti apa tipsnya? Yuk simak dilansir kanal YouTube, Dapur Bunda Keysha.

Rendam Beras Selama 20 Menit

Tips pertama ialah merendam beras selama 20 menit. Cara ini dilakukan bila beras yang Anda pakai untuk membuat ketupat cenderung berkualitas pera.

Merendam beras sebelum dimasukan ke dalam daun ketupat ini bertujuan agar hasilnya lebih lembut dan cepat matang. Namun, bila Anda sudah menggunakan beras yang mudah pulen, Anda bisa melewati cara merendam ini.

Isi dengan 3/4 Beras dari Daun Ketupat

Tips selanjutnya ialah saat memasukan beras ke dalam daun ketupat. Agar hasil ketupatnya maksimal dan cepat matang, pastikan Anda mengisi sekitar 3/4 beras dari ukuran daun ketupat.

Jumlah tersebut bisa memengaruhi kualitas ketupat dan lama kematangannya. Nantinya, ketupat bisa matang dan memiliki tekstur yang sempurna.

Kencangkan Daun Ketupat

Setelah daun ketupat diisi dengan beras, pastikan Anda mengencangkan daun-daun ketupat. Hal ini bertujuan agar beras tidak ada yang keluar ketika direbus.