Resep Kue Lebaran Choco Almond Cookies, Crunchy dan Lezat

JELANG Lebaran, banyak hal yang dipersiapkan untuk menyambut keluarga yang datang bersilaturahmi. Salah satunya adalah sajian sajian cookies dengan bentuk yang cantik dan rasa lezat.

Ada beragam cookies yang biasa disajikan untuk Lebaran. Salah satunya adalah choco almond. Cookies ini tentunya jadi favorit keluarga dan anak-anak. Selain rasanya yang enak dari coklatnya, tekstur crunchy dan berpadu dengan almond yang khas menambah cita rasa cookie ini makin enak.

Bagi Anda yang berniat membuat cookies choco almond untuk Lebaran, berikut MNC Portal akan membagikan resepnya seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.

Bahan:

200 gr mentega tawar

160 gr gula halus