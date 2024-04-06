Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Sayuran yang Jadi Jodohnya Ketupat, Cocok Juga untuk Rendang dan Opor

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |11:20 WIB
3 Sayuran yang Jadi Jodohnya Ketupat, Cocok Juga untuk Rendang dan Opor
Sayuran untuk Ketupat. (Foto: Freepik)
LEBARAN memang sangat identik dengan sajian ketupat di meja makan. Momen menyantap ketupat bersama sanak keluarga di hari raya pun akan menjadi momentum berharga.

Ketupat biasanya akan disantap dengan berbagai macam lauk pauk seperti rendang, sambal goreng kentang hingga opor ayam. Tak hanya itu, adapula aneka sayur yang juga jadi pendamping menyantap ketupat.

Aneka jenis sayur ini memiliki cita rasa yang lezat dan cocok jadi teman makan ketupat. Untuk itu, jangan lupa untuk turut membuat sajian sayur ini agar momen makan ketupat di hari lebaran semakin nikmat. Berikut informasinya dilansir kanal YouTube, Mbok Midur.

Sayur Labu Siam

Pertama ada sayur labu siam. Sayur ini berbahan dasar labu siam yang diparut kemudian dimasak dengan santan dan bumbu-bumbu lainnya.

Sayur labu siam memiliki cita rasa yang gurih dan sedikit pedas. Biasanya, sayur ini akan dimasak dengan irisan petai dan menjadi teman makan ketupat di hari lebaran.

Gulai Nangka

Kemudian ada gulai nangka. Sayur ini juga bisa jadi ide teman makan ketupat bersama rendang dan opor ayam.

Sama seperti sayur labu siam, gulai nangka juga berbahan dasar bumbu merah halus yang dimasak dengan santan. Nangka muda yang digunakan pun dimasak hingga lembut bersama kacang panjang dan menjadi menu sayur yang tepat untuk dimakan bersama ketupat.

