HOME WOMEN LIFE

Potret Anastasya Khosasih Pose Pakai Bikini, Hot Abis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |02:31 WIB
Potret Anastasya Khosasih Pose Pakai Bikini, Hot Abis
Anastasya Khosasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANASTASYA Khosasih merupakan seorang selebgram dan juga gamer yang memiliki paras cantik Selain itu, perempuan 21 tahun ini juga memiliki penampilan yang seksi dan menggoda.

Melalui postingannya di Instagram Anastasya kerap membagikan gaya outfitnya dengan pakaian terbuka. Salah satunya saat dia tampil hot pakai Bikini.

"Fine, make me your villain," tulis Anastasya seperti dikutip dari Instagram pribadinya. Berikut ulasannya dari Instagram @anastasyakh.

Foto selfie

Anastasya Khosasih

Potret Anastasya tampil menggoda saat mirror selfie. Dia terlihat memakai bra model brokat warna biru dongker. Bra yang ia pakai ini memiliki aksen tali yang saling mengikat di bagian depan dadanya. Penampilannya sukses bikin salfok.

"Nggak ada obat," kata @xtrem***

Pose menggoda

Anastasya Khosasih

Pada foto selanjutnya Anastasya pose menggoda dengan menunjukkan lekuk tubuhnya. Ia memegang kamera dari atas sambil memperlihatkan busana seksi yang ia pakai

"So hot baby," komen @donna***

Halaman:
1 2
      
