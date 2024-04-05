Potret Anastasya Khosasih Pose Pakai Bikini, Hot Abis

ANASTASYA Khosasih merupakan seorang selebgram dan juga gamer yang memiliki paras cantik Selain itu, perempuan 21 tahun ini juga memiliki penampilan yang seksi dan menggoda.

Melalui postingannya di Instagram Anastasya kerap membagikan gaya outfitnya dengan pakaian terbuka. Salah satunya saat dia tampil hot pakai Bikini.

"Fine, make me your villain," tulis Anastasya seperti dikutip dari Instagram pribadinya. Berikut ulasannya dari Instagram @anastasyakh.

Foto selfie

Potret Anastasya tampil menggoda saat mirror selfie. Dia terlihat memakai bra model brokat warna biru dongker. Bra yang ia pakai ini memiliki aksen tali yang saling mengikat di bagian depan dadanya. Penampilannya sukses bikin salfok.

"Nggak ada obat," kata @xtrem***

Pose menggoda





Pada foto selanjutnya Anastasya pose menggoda dengan menunjukkan lekuk tubuhnya. Ia memegang kamera dari atas sambil memperlihatkan busana seksi yang ia pakai

"So hot baby," komen @donna***