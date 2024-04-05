Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata

MARIA Vania salah satu presenter yang kerap mencuri perhatian. Tidak hanya parasnya yang cantik tapi juga penampilannya yang selalu memamerkan keseksiannya.

Maria Vania kerap mengunggah foto dirinya memakai pakaian terbuka di Instagram. Tak jarang penampilannya jadi perbincangan netizen, khususnya kaum adam.

Seperti pada postingan terbarunya, Maria Vania mengunggah foto dirinya saat mirror selfie. Dalam foto itu dia memakai crop tanktop warna krem dipadukan dengan flanel crop dan celana putih.

"Quick mirror selfie for u," tulis Maria Vania dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @maria_vaniaa.

Pada fotonya itu dia terlihat cantik dengan rambut panjang digerai. Sementara itu polesan makeupnya nampak natural dengan tambahan eyeline yang membuat matanya terlihat lebih nyata.

Maria Vania menunjukkan ekspresi wajah fierce sambil melihat ke layar ponselnya. Nampak ia pose menggoda sambil menunjukkan perutnya yang rata. Pada pusarnya juga terlihat tindikan yang bikin netizen salfok.