HOME WOMEN LIFE

Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |00:25 WIB
Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Vania salah satu presenter yang kerap mencuri perhatian. Tidak hanya parasnya yang cantik tapi juga penampilannya yang selalu memamerkan keseksiannya.

Maria Vania kerap mengunggah foto dirinya memakai pakaian terbuka di Instagram. Tak jarang penampilannya jadi perbincangan netizen, khususnya kaum adam.

Maria Vania

Seperti pada postingan terbarunya, Maria Vania mengunggah foto dirinya saat mirror selfie. Dalam foto itu dia memakai crop tanktop warna krem dipadukan dengan flanel crop dan celana putih.

"Quick mirror selfie for u," tulis Maria Vania dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @maria_vaniaa.

Pada fotonya itu dia terlihat cantik dengan rambut panjang digerai. Sementara itu polesan makeupnya nampak natural dengan tambahan eyeline yang membuat matanya terlihat lebih nyata.

Maria Vania menunjukkan ekspresi wajah fierce sambil melihat ke layar ponselnya. Nampak ia pose menggoda sambil menunjukkan perutnya yang rata. Pada pusarnya juga terlihat tindikan yang bikin netizen salfok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
