5 Potret Camillia Laetitia Azzahra Berhijab, Adem Banget Kayak Ubin Masjid

CAMILLIA Laetitia Azzahra, anak kedua dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru saja membagikan kabar yang mengejutkan publik. Pasalnya gadis 19 tahun itu mengumumkan bahwa dirinya telah memutuskan untuk tidak lagi berhijab.

Melalui akun Instagramnya @camilliazr, ia mengunggah sebuah foto yang berisikan tulisan mengenai keputusannya untuk melepas hijabnya. Ia mengaku keputusan tersebut telah didiskusikan bersama keluarganya. Banyak yang menyayangkan keputusan perempuan yang kerap disapa Zara itu.

Pasalnya, Zara sendiri kerap tampil cantik dan anggun dalam balutan hijabnya. Berikut beberapa potretnya saat menggunakan hijab, dilansir dari akun Instagramnya, @camilliazr.

Cantik dengan gaya turban hijab

Zara sendiri cukup lihai dalam berpenampilan. Termasuk untuk memadu-padankan hijabnya. Salah satunya, ketika ia memakai gaya turban hijab seperti potret berikut.

Zara tampak modis dengan gaya turban hijab berwarna abu-abu yang tampak kontras dengan atasan tunik kimono berwarna biru muda yang dipadukan dengan outer jaket kulit hitam.

Modis dengan headphone

Bahkan, ketika mengenakan headphone di luar hijab pashmina yang dikenakannya, sukses membuat penampilan Zara kian modis.

Aura Gen Z Zara tampak begitu terpancar ketika mengenakan hijab yang dipadukan dengan atasan bermotif dan outer jaket kulit itu.

Anggun dengan rok





Tak hanya tampil dengan style yang ‘edgy’, Zara sesekali juga kerap mengenakan rok saat masih mengenakan hijabnya.

Misalnya dalam potret berikut. Outfitnya secara keseluruhan membuat penampilannya tampak begitu anggun.