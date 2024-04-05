5 Potret Chaeyoung TWICE, Idol Cantik Pacar Baru Zion.T

INDUSTRI hiburan Korea Selatan kembali dihebohkan dengan hubungan asmara bintang K-Pop. Chaeyounh TWICE dan Zion.T dikabarkan telah resmi berpacaran. Kabar tersebut kemudian dibenarkan JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi personel TWICE tersebut.

“Chaeyoung dan Zion.T saat ini sedang berpacaran dengan perasaan positif. Mereka menjalani hubungan asmara yang saling mendukung satu sama lain,” kata agensi tersebut dalam keterangan resminya dikutip dari Soompi.

Chaeyoung sendiri merupakan idol papan atas Korea dan digandrungi oleh para penggemar. Sosok Chaeyoung juga memberi warna di girlband TWICE dengan parasnya yang cantik dan memukau.

Penasaran dengan potret cantik Chaeyoung , idol cantik yang kini jadi kekasih Zion.T? Yuk simak potretnya dari Instagram, @chaeyo.0.

Pamer Mirror Selfie

chaeyoung nampaknya gemar melakukan mirror selfie dan memamerkan kecantikannya. Seperti di potret satu ini, dara 24 tahun itu tampil girlie dengan atas berwarna fuchsia dan memperlihatkan lekuk tubuh indahnya.

Gaya messy hair ala Chaeyoung ini juga menambah kesan simple namun edgy di potrer mirror selfie personel TWICE Itu.

Memukau dengan Rambut Panjang

Chaeyoung juga nampaknya betah merawat rambut panjang. Ia kerap melakukan berbagai gaya rambut dengan rambut panjang hitamnya.

Dalam foto ini, Chaeyoung terlihat memukau dengan one set motif bunga berbahan rajut. Ia membiarkan rambut hitam legamnya tergerai dengan sedikit kepangan di bagian depannya.

Menggoda dengan Dress Merah

Tampil menggoda dengan dress merah ini juga menambah pesona dari Chaeyoung TWICE. Terlihat ia mengenakan atasan berbahan brokat dengan perpaduan silk di bagian bawah. Ia juga mengenakan manset merah sehingga memberi kesan sensual pada penampilannya.