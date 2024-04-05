Potret Kahiyang Ayu dengan Kain Songket Bungo, Cantiknya Gak Ada Dua

PUTRI kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu memang semakin langsing meski telah memiliki tiga anak. Baru-baru ini, Kahiyang Ayu membagikan sebuah foto dalam sebuah sesi pemotretan spesial Ramadhan.

Melansir dari unggahan dalam akun Instagramnya @ayanggkahiyang, Kahiyang Ayu tampak begitu anggun saat mengenakan busana seperti baju kurung dengan panjang sepaha yang dilengkapi dengan kain songket Bungo Cino.

Kain Bungo Cino menjadi salah warisan budaya Indonesia yang khas dari Palembang. Kain tersebut dihiasi dengan benang berwarna emas yang dijahit hingga berbentuk menyerupai bunga.

Maka tak heran, istri dari Bobby Nasution itu tampak begitu bersinar dalam balutan busana tersebut. Kahiyang Ayu menggunakan baju kurung yang memadukan nuansa hijau botol dan sentuhan emas dari kain Bungo Cino.

Terdapat tambahan aksesoris selendang semi transparan yang diletakan di bahunya. Sementara itu, untuk bawahannya Kahiyang Ayu menggunakan lilitan kain songket Bungo Cino berwarna peach dan keemasan.

Tak ketinggalan, ia pun menggunakan kain berwarna coklat muda yang menutupi bagian kepalanya. Ia tampil begitu feminim dalam balutan busana tersebut.

Untuk busananya yang memukau Kahiyang menggunakan rancangan dari desainer Mel Ahyar dan dibantu oleh fashion stylish Doley Tobing.

“Ramadhan kali ini terasa seperti motif songket Bungo Cino yg aku pake ini, yg memiliki makna keragaman, kedamaian dan keindahan. Semangat menjalani minggu terakhir Ramadhan,” tulisnya dalam keterangan foto.