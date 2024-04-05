Demi Bisa Lebaran di Kampung, Driver Ojek Ini Ikut Mudik Naik Kapal Perang TNI AL

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan satu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) KRI BAC-593 khusus untuk penumpang angkutan serta pengendara sepeda motor. Pemberangkatan mudik bersama melalui jalur laut ini dilaksanakan secara serentak dari Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, Jumat (5/4/2024)

Sedikitnya total pemudik yang telah mendaftar, sudah sebanyak 1019 orang dan siap diberangkatkan naik kapal perang. Mereka begitu antusias mengikuti mudik gratis ini dan berlebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Salah satunya Abdul, driver ojek berusia 48 tahun yang tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini turut menjadi salah satu pemudik yang ikut berangkat naik kapal perang.

BACA JUGA:

Bersama sang istri, Ani, ia memutuskan berangkat mudik ke Surabaya naik kapal perang TNI AL secara gratis. Abdul mengungkap sang suami mengetahui informasi ini saat dirinya tengah bekerja dan tak sengata melihat spanduk mudik gratis di jalan.

BACA JUGA:

“Lagi ngojek, kebetulan lewat kok ada spanduk mudik gratis. Jadinya kita daftar ke sini,” ungkap Abdul.

(Foto: MPI/ Annastasya)

Ani mengatakan mudik gratis naik kapal perang ini sangat membantu untuk dirinya dan sang suami. Apalagi, cara pendaftarannya ternyata cukup mudah, dan benar-benar tidak dipungut biaya.