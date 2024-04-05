5 Potret Chaeyoung TWICE yang Sudah 6 Bulan Pacaran dengan Zion T

KABAR asmara terbaru datang dari salah satu personel TWICE, Chaeyoung. Hari ini, Jumat (5/4/2024) agensi TWICE, JYP Entertainment telah mengonfirmasi bahwa sang rapper tengah menjalin hubungan asmara dengan produser rekaman serta solois terkenal, Zion.T.

Sejalan dengan JYP Entertainment, The Black Label selaku agensi Zion.T juga memberikan kebenaran terkait kabar kencan keduanya yang sudah berjalan selama 6 bulan.

Seperti apa potret dan pesona Chaeyoung yang berhasil meluluhkan hati Zion.T? Merangkum akun Instagram, @chaeyo.0, Jumat (5/4/2024) berikut 5 potretnya.

1. Black and white: Pada salah satu foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya @chaeyo.0, pelantun lagu What is Love dan Fancy ini tampil stylish dan elegan dalam balutan busana serba hitam-putih tersebut. Dalam foto berlatar belakang oranye ini, ia memadukan blazer dan rok putih dengan legging hitam sambil memegang tas berwarna hitam di kedua tangannya.

2. Mirror selfie: Punya visual yang menawan, idol berusia 24 tahun ini, memiliki kecantikan alami dengan mata besar dan hidung yang mancung. Pada potret ini, ia terlihat berfoto di depan cermin, mengenakan sweater berbahan wol putih dengan riasan yang ringan.