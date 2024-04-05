Bukan Cuma Wangi Jeruk, Ini Alasan Kenapa Beberapa Aroma di Mobil Bikin Mabuk!

PERJALANAN mudik Lebaran menggunakan mobil terkadang menjadi pilihan terbaik bagi beberapa orang. Namun, salah satu permasalahan yang kerap terjadi saat naik transportasi ini adalah mengalami mabuk darat.

Biasanya, kondisi mabuk saat melakukan perjalanan jauh seperti mudik, sering kali lekat imejnya dengan wangi-wangian yang dipasang mobil, salah satunya aroma jeruk.

Lantas, benarkah aroma atau wangi-wangian mobil menjadi pemicu seseorang bisa mabuk saat melakukan perjalanan jauh? Ternyata, memang salah satu penyebab mabuk darat adalah penggunaan pewangi mobil yang tidak tepat, ditambah dengan kondisi tubuh yang tidak fit.

Saat mencium aroma wewangian yang menyengat secara simultan, dan terus-menerus, maka akan mempengaruhi kondisi psikis. Sehingga menjadi penyebab pewangi mobil bisa bikin mabuk darat.

