Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Penting agar Rumah Tetap Aman saat Ditinggal Mudik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |18:30 WIB
5 Tips Penting agar Rumah Tetap Aman saat Ditinggal Mudik
Tips meninggalkan rumah dengan aman saat mudik Lebaran, (Foto: Okezone/KAI)
A
A
A

MULAI hari ini, Jumat (5/4/2024) dan esok, Sabtu (6/4/2024) diprediksi akan menjadi puncak keberangkatan masyarakat untuk mudik Lebaran. Segala persiapan pun harus dilakukan agar mudik bisa lebih lancar dan aman.

Ya, bukan hanya kendaraan yang ditumpangi, tapi juga persiapan rumah yang ditinggal selama periode mudik Lebaran. Sangat perlu untuk tahu cara aman meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, demi memaastikan rumah Anda dalam keamanan aman untuk ditinggal sementara waktu.

 BACA JUGA:

Meski terdengar sepele, memersiapkan kondisi rumah agar tetap aman saat mudik perlu diperhatikan. Penasaran, seperti apa tips dan langkah mudahnya? Yuk simak informasinya dilansir berbagai sumber, Jumat (5/4/2024)

 BACA JUGA:

1.. Hidupkan nuansa rumah: Buat nuansa rumah tetap hidup meski ditinggal kosong. Pastikan halaman rumah bersih, letakkan beberapa pasang alas kaki, agar seolah kediaman terlihat tetap dihuni pemiliknya. Anda juga bisa mengatur nyala dan redupnya lampu halaman. Cara ini bisa sangat membantu membuat rumah terlihat tetap dihuni dan terhindar dari pencuri.

(Foto: Freepik)

2. Kunci semua pintu dan jendela: Penting untuk memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Tak menutup kemungkinan Anda lupa untuk mengunci bagian pintu atau jendela tertentu sehingga mengundang bahaya. Dengan melakukan double cheking, kita bisa merasa lebih tenang dan memastikan semua pintu dan jendela sudah tertutup dan terkunci rapat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/612/3128831/7_tips_agar_tetap_nyaman_selama_perjalanan_jauh_di_mobil_ampuh_12_jam-qxeF_large.jpg
7 Tips Agar Tetap Nyaman Selama Perjalanan Jauh di Mobil, Ampuh 12 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126828/tips_membawa_hewan_peliharaan_bepergian_jauh_saat_mudik_lebaran-CkJU_large.jpg
Tips Membawa Hewan Peliharaan Bepergian Jauh Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/612/3126415/8_tips_meninggalkan_rumah_saat_mudik-lm9s_large.jpg
8 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik, Matikan Listrik hingga Tutup Lubang Pembuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126218/mudik_asyik_2025_okezone_jadi_rujukan_pemudik_dapatkan_tips_hingga_rekomendasi_kuliner-KdIU_large.jpg
Mudik Asyik 2025 Okezone, Jadi Rujukan Pemudik Dapatkan Tips hingga Rekomendasi Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2992913/pemudik-wajib-tahu-7-tips-penting-saat-istirahat-di-rest-area-ketika-mudik-OpDrDqlEzx.jpg
Pemudik Wajib Tahu! 7 Tips Penting saat Istirahat di Rest Area ketika Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/612/2991262/5-kegiatan-anti-bosan-di-mobil-saat-hadapi-kemacetan-mudik-lebaran-JYigmiUFwY.jpg
5 Kegiatan Anti Bosan di Mobil saat Hadapi Kemacetan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement