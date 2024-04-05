5 Tips Penting agar Rumah Tetap Aman saat Ditinggal Mudik

MULAI hari ini, Jumat (5/4/2024) dan esok, Sabtu (6/4/2024) diprediksi akan menjadi puncak keberangkatan masyarakat untuk mudik Lebaran. Segala persiapan pun harus dilakukan agar mudik bisa lebih lancar dan aman.

Ya, bukan hanya kendaraan yang ditumpangi, tapi juga persiapan rumah yang ditinggal selama periode mudik Lebaran. Sangat perlu untuk tahu cara aman meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, demi memaastikan rumah Anda dalam keamanan aman untuk ditinggal sementara waktu.

BACA JUGA:

Meski terdengar sepele, memersiapkan kondisi rumah agar tetap aman saat mudik perlu diperhatikan. Penasaran, seperti apa tips dan langkah mudahnya? Yuk simak informasinya dilansir berbagai sumber, Jumat (5/4/2024)

BACA JUGA:

1.. Hidupkan nuansa rumah: Buat nuansa rumah tetap hidup meski ditinggal kosong. Pastikan halaman rumah bersih, letakkan beberapa pasang alas kaki, agar seolah kediaman terlihat tetap dihuni pemiliknya. Anda juga bisa mengatur nyala dan redupnya lampu halaman. Cara ini bisa sangat membantu membuat rumah terlihat tetap dihuni dan terhindar dari pencuri.

(Foto: Freepik)

2. Kunci semua pintu dan jendela: Penting untuk memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Tak menutup kemungkinan Anda lupa untuk mengunci bagian pintu atau jendela tertentu sehingga mengundang bahaya. Dengan melakukan double cheking, kita bisa merasa lebih tenang dan memastikan semua pintu dan jendela sudah tertutup dan terkunci rapat.