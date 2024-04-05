Pemudik Wajib Tahu! 7 Tips Penting saat Istirahat di Rest Area ketika Mudik

MUDIK Lebaran ke kampung halaman dengan kendaraan pribadi menjadi alternatif pilihan banyak orang. Sebab, selain tak memesan tiket kendaraan umum, seperti pesawat, kereta api, atau bus. Perjalanan ini memang bisa jadi memori dan pengalaman khas tersendiri.

Meski begitu, mudik memakai kendaraan pribadi bukan tanpa resiko. Kondisi tubuh yang kelelahan bisa berakibat fatal jika pengendara memaksakan diri. Maka karena itu, para pemudik perlu memiliki siasat untuk menjaga stamina saat di jalan dengan istirahat sejenak di rest area.

Nah, beristirahat di rest area pun harus dilakukan dengan teliti alias tak boleh sembarangan. Demi kelancaran mudik tahun ini, MNC Portal Indonesia membagikan tips istirahat di rest area saat mudik, Jumat (5/4/2024)

1. Rehat berkala: Pemudik disarankan untuk istirahat secara berkala setiap empat jam. Adapun waktu yang efisien untuk sekali istirahat minimal 30 menit. Dengan begitu, kondisi tubuh akan tetap stabil selama berada dalam perjalanan.

2. Pilih Rest Area fasilitas lengkap: Rest area menjadi titik sentral bagi para pemudik di setiap momen lebaran. Oleh karena itu, pemudik disarankan untuk mencari rest area dengan fasilitas lengkap seperti restoran, musola, WC umum, mini market, dan lain-lain. Semua fasilitas ini bisa memenuhi kebutuhan pemudik selama dalam perjalanan.